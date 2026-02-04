Bir Döneme Damgasını Vuran Eski Manken Gizem Özdilli'nin Son Hali Ortaya Çıktı!
Bir döneme damgasını vuran eski manken Gizem Özdilli, İstanbul'dan ayrılmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Özdilli, özel bir defilede üzerinde 1 milyon kristal taşla yapılmış Türk bayrağı bulunan bir elbise giydi.
Bir döneme damgasını vuran eski manken Gizem Özdilli'yi hatırlayanlarınız vardır.
Kıbrıs'a yerleştikten sonra verdiği bir röportajda ülkeden ayrılsa da mesleğini bırakmadığının altını çizmişti.
Özel bir defilede yer alan Özdilli, üzerinde 1 milyon kristal taşla yapılmış Türk bayrağı bulunan elbisesiyle dikkat çekti.
