Bir Döneme Damgasını Vuran Eski Manken Gizem Özdilli'nin Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.02.2026 - 19:29

Bir döneme damgasını vuran eski manken Gizem Özdilli, İstanbul'dan ayrılmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Özdilli, özel bir defilede üzerinde 1 milyon kristal taşla yapılmış Türk bayrağı bulunan bir elbise giydi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran eski manken Gizem Özdilli'yi hatırlayanlarınız vardır.

Uzunca bir süre podyumların tozunu attıran Gizem Özdilli, 2016 yılında da İşte Benim Stilim programında karşımıza çıkmıştı. 

Yarışmadan sonra sırra kadem basan Gizem Özdilli'nin 2023 yılında radikal bir karar aldığını öğrenmiştik. İstanbul'un trafiğinden ve kalabalığından bıktığını söyleyen Gizem Özdilli, tasını tarağını toplamış ve Kıbrıs'a yerleşmişti.

Kıbrıs'a yerleştikten sonra verdiği bir röportajda ülkeden ayrılsa da mesleğini bırakmadığının altını çizmişti.

Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, Kıbrıs’ta daha sakin ve kendine uygun bir yaşam kurduğunu belirtmişti. 

Uzun bir aradan sonra Gizem Özdilli'nin son hali ortaya çıktı!

Özel bir defilede yer alan Özdilli, üzerinde 1 milyon kristal taşla yapılmış Türk bayrağı bulunan elbisesiyle dikkat çekti.

