Kendall Jenner'a Benzediğini Düşünen Kadın, X'in Diline Fena Düştü!

Kendall Jenner'a Benzediğini Düşünen Kadın, X'in Diline Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.02.2026 - 17:17

Sosyal medyada her gün yeni bir “buna da şahit olduk” anı yaşıyoruz ama bu seferki biraz farklı. @medineogtc’nin kendisini Kendall Jenner’a benzettiği video kısa sürede X’in gündemine oturdu.

Kötü niyet olmadan, tamamen goygoy dozunda dönen yorumlar ise olayın fitilini ateşledi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kardashian ailesinin “cool kızı” olarak tanıdığımız Kendall Jenner, yıllardır moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri.

Kardashian ailesinin "cool kızı" olarak tanıdığımız Kendall Jenner, yıllardır moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri.

Reality şovlarla ünlenen Kardashian–Jenner ailesi içinde, şöhretini podyumlara taşıyan nadir isimlerden olan Kendall Jenner, genç yaşta dünyanın en çok kazanan modelleri arasına girmeyi başardı. 

Versace’den Chanel’e, Met Gala kırmızı halısından global kampanyalara uzanan kariyeriyle; “influencer değil, model” vurgusunu her fırsatta yapan Jenner, aynı zamanda ailenin en az skandala karışan ama en çok konuşulan üyelerinden biri olmayı da sürdürüyor.

Bugün ise gündemimizde olmasının sebebi Kendall düşünse 40 yıl aklına gelmeyecek cinsten.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
