Yüzü Olduğu Markanın Gecesinde Parlayan Hande Erçel Kombiniyle Hayran Bıraktı!

2025 yılına iki film, iki dizi sığdıran Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla 3 yılı aşkın süredir devam eden ilişkisini yıl bitmeden bitirse de yeni bir aşka yelken açmayı da başarmıştı.

Yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşamaya başladığı iddiası 2025'in son ayında yayılmış, bizzat Hande'den de doğrulama gelmişti.

Kendisini en son Paris Moda Haftası'nda görmüş, alışık olduğumuz asil tarzına tezat ayakkabılarını görünce bir miktar hayal kırıklığına uğramıştık.