onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yüzü Olduğu Markanın Gecesinde Parlayan Hande Erçel Kombiniyle Hayran Bıraktı!

Yüzü Olduğu Markanın Gecesinde Parlayan Hande Erçel Kombiniyle Hayran Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.02.2026 - 22:46

Yüzü olduğu markanın lansman gecesinde parıl parıl parlayan Hande Erçel, şeker pembesi kombiniyle hayran bıraktı. Güzelliğiyle büyüleyen Erçel'e yorum yağdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Attığı her adım, söylediği her cümle, yaşadığı her aşk ve giydiği her kombinle olay olan Hande Erçel, bugün de yine X ve Instagram'ın tam göbeğinde!

Attığı her adım, söylediği her cümle, yaşadığı her aşk ve giydiği her kombinle olay olan Hande Erçel, bugün de yine X ve Instagram'ın tam göbeğinde!

2025 yılına iki film, iki dizi sığdıran Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla 3 yılı aşkın süredir devam eden ilişkisini yıl bitmeden bitirse de yeni bir aşka yelken açmayı da başarmıştı. 

Yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşamaya başladığı iddiası 2025'in son ayında yayılmış, bizzat Hande'den de doğrulama gelmişti. 

Kendisini en son Paris Moda Haftası'nda görmüş, alışık olduğumuz asil tarzına tezat ayakkabılarını görünce bir miktar hayal kırıklığına uğramıştık.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hande Erçel bu gece de yüzü olduğu markanın gecesindeki ışığıyla gündeme oturdu.

Hande Erçel bu gece de yüzü olduğu markanın gecesindeki ışığıyla gündeme oturdu.

Dünyaca ünlü kozmetik ve güzellik markasının yüzü olan Hande Erçel, lansmanda giydiği şeker pembesi elbiseyle gözleri şenlendirdi!

Hande Erçel'in elbisesi hem vintage hem modern bulunurken, asaleti milyonları hayran bıraktı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın