onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Grammy'de Yılın Albümü Ödülünü Kazanan Bad Bunny'nin Geçirdiği Evrim Şoka Soktu!

Grammy'de Yılın Albümü Ödülünü Kazanan Bad Bunny'nin Geçirdiği Evrim Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.02.2026 - 22:01

2026 Grammy Ödülleri’nde En İyi Albüm ödülünü alan Bad Bunny, bu kez başarısından çok geçirdiği büyük değişimle gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren iddialara göre dünyaca ünlü yıldızın bugüne kadar çokça estetik işlem yaptırdığı konuşuluyor!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Grammy Ödülleri’nde En İyi Albüm ödülünü kucaklayan Bad Bunny, müzik dünyasında artık sadece bir Latin yıldızı değil, tam anlamıyla küresel bir fenomene dönüştüğünü bir kez daha kanıtladı.

2026 Grammy Ödülleri’nde En İyi Albüm ödülünü kucaklayan Bad Bunny, müzik dünyasında artık sadece bir Latin yıldızı değil, tam anlamıyla küresel bir fenomene dönüştüğünü bir kez daha kanıtladı.

Bir dönem Kendall Jenner’la yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Porto Rikolu yıldız, asıl gücünü ise milyonları peşinden sürükleyen müziğinden aldı.

“Tití Me Preguntó”, “Dakiti”, “Me Porto Bonito” ve “Moscow Mule” gibi şarkılarıyla dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran Bad Bunny, her yeni albümünde dinlenme sayılarını katlayarak artırmayı başardı. 

Sahnedeki enerjisi, sınır tanımayan tarzı ve sadık hayran kitlesiyle hem listeleri hem de popüler kültürü domine eden yıldız isim, Grammy zaferiyle bu tahtın tesadüf olmadığını bir kez daha ilan etmiş oldu.

Yakışıklılığıyla ilk günden bu yana dikkat çeken ve milyonlarca kadın hayranı olan Bad Bunny, Grammy ödülünü kucaklamasıyla birlikte bu kez bambaşka bir başlıkla mercek altına alındı.

Yakışıklılığıyla ilk günden bu yana dikkat çeken ve milyonlarca kadın hayranı olan Bad Bunny, Grammy ödülünü kucaklamasıyla birlikte bu kez bambaşka bir başlıkla mercek altına alındı.

Dikkat çeken detay ise sektöre adım attığı ilk günlerden bu yana geçirdiği değişim, daha doğrusu evrim odu!

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre Bad Bunny’nin bugüne kadar toplamda en az 8 estetik işlem geçirdiği öne sürülüyor. Eski fotoğraflarıyla bugünkü görüntüsü yan yana getirildiğinde, yaşanan dönüşüm gerçekten de göz ardı edilecek gibi değil.

Kim yaptıysa ellerine sağlık diyelim!

  • Burun estetiği

  • Yanak yağı aldırma 

  • Yüz yağ enjeksiyonu 

  • Çene rekonstrüksiyonu + implant 

  • Çene kemik rekonstrüksiyonu 

  • Diş kaplaması 

  • Diş eti rekonstrüksiyonu 

  • Göbek sıkılaştırma

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın