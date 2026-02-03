O Gün Kazasız Belasız Geldi: İrem Derici ve Melih Kunukçu Nişanlandı!

Daha önce aşkta bir türlü dikiş tutturamayan, çokça kez aşka küsen ve tövbe eden İrem Derici'nin aşk, evlilik ve hatta çocuğa dair fikirlerinin değişmesine vesile olan kişi Melih Kunukçu olmuştu.

İrem Derici'nin evliliğe yeniden sıcak bakmasını ve hatta tez vakitte bir bebek istemesini sağlayan Melih Kunukçu, 12 Ağustos akşamı İrem Derici'nin Burak Bulut ve Eda Sakız'ın nikah şahidi olduğu düğünde evlilik teklifi etmişti.

Gözyaşlarına boğulan İrem Derici, 'Evet' demiş, hepimizi heyecanlandırmıştı.