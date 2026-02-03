O Gün Kazasız Belasız Geldi: İrem Derici ve Melih Kunukçu Nişanlandı!
O gün şükür ki kazasız belasız geldi! Sözleneceği gün gözaltına alınan İrem Derici, biricik aşkı Melih Kunukçu'yla nişanlandı.
Buyurun, o anları beraber görelim!
Yıllar içerisinde gönlümüzde koca bir taht kuran dobra kraliçemiz İrem Derici, yaklaşık 1.5 yıldır koca bir aşk yaşıyor.
Büyük gün, çok şükür ki, kazasız belasız geldi!
O anları Derici'nin de çok yakın arkadaşı olan içerik üreticisi Pop Bizde paylaştı!
