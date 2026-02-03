onedio
O Gün Kazasız Belasız Geldi: İrem Derici ve Melih Kunukçu Nişanlandı!

Lila Ceylan
03.02.2026 - 21:12

O gün şükür ki kazasız belasız geldi! Sözleneceği gün gözaltına alınan İrem Derici, biricik aşkı Melih Kunukçu'yla nişanlandı.

Buyurun, o anları beraber görelim!

Yıllar içerisinde gönlümüzde koca bir taht kuran dobra kraliçemiz İrem Derici, yaklaşık 1.5 yıldır koca bir aşk yaşıyor.

Daha önce aşkta bir türlü dikiş tutturamayan, çokça kez aşka küsen ve tövbe eden İrem Derici'nin aşk, evlilik ve hatta çocuğa dair fikirlerinin değişmesine vesile olan kişi Melih Kunukçu olmuştu. 

İrem Derici'nin evliliğe yeniden sıcak bakmasını ve hatta tez vakitte bir bebek istemesini sağlayan Melih Kunukçu, 12 Ağustos akşamı İrem Derici'nin Burak Bulut ve Eda Sakız'ın nikah şahidi olduğu düğünde evlilik teklifi etmişti. 

Gözyaşlarına boğulan İrem Derici, 'Evet' demiş, hepimizi heyecanlandırmıştı.

Büyük gün, çok şükür ki, kazasız belasız geldi!

Sözleneceği gün ünlülere yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İrem Derici, söz törenini iptal etmek zorunda kalmıştı. 

Serbest kaldıktan sonra yaptığı basın açıklamasında kendi aralarında yine de sözlendiklerini söyleyen İrem Derici'nin test sonuçları da negatif çıkmıştı. 

Geçtiğimiz günlerde 3 Şubat'ta nişanlanacağını duyuran İrem Derici, tarihi X hesabından paylaşmış ve '3 Şubat’ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın, bakın gördünüz zaten bi’ halt yemediğimi, şu kız artık bi’ gün yüzü görsün be' ricasında bulunmuştu. 

İrem Derici ve Melih Kunukçu, geçtiğimiz dakikalarda nişanlandı!

O anları Derici'nin de çok yakın arkadaşı olan içerik üreticisi Pop Bizde paylaştı!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
peceli kiraci

rahatladın mı kız 🤣