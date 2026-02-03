onedio
11 Saatlik Ameliyattan Çıktı: Ufuk Özkan'ın Doktorundan İlk Açıklama Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.02.2026 - 20:42

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan 11 saatlik organ nakli ameliyatından çıktı. Doktorundan ilk açıklama geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan son birkaç aydır oldukça zorlu bir süreçten geçiyordu.

Durumunun ağırlaması üzerine apar topar hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın karaciğerinin iflas ettiği ve organ nakli gerektiği öğrenilmişti. 

Haftalardır süren donör arayışı geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Ufuk Özkan'ın daha önce beraber çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık, ünlü oyuncuya donör olmak istediğini abisini arayarak haber vermiş ve ne mutlu ki ikili yüzde yüz uyumlu çıkmıştı. 

Dün akşam saatlerinde Ufuk Özkan'dan ameliyatın bugün gerçekleşeceğine dair duygusal ve uzun bir açıklama gelmişti.

Ufuk Özkan ve donörü Salih Kıvırcık 11 saat süren organ nakli ameliyatından çıktı.

Hem Salih Kıvırcık hem de Ufuk Özkan'ın ameliyatının bittiği belirtilirken Özkan'ın doktoru ameliyatın zorlu geçtiğini vurguladı. 

“Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı.” dedi.

