onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ufuk Özkan, Karaciğer Nakli Ameliyatının Gününü ve Kaç Saat Süreceğini Açıkladı

Ufuk Özkan, Karaciğer Nakli Ameliyatının Gününü ve Kaç Saat Süreceğini Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 22:58

Uzun bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'a bir dönem beraber çalıştığı kameramanı donör olmuştu. Özkan, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada ameliyatın gününü ve saatini açıkladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçok kült dizi ve filmde rol alan Ufuk Özkan bir süredir oldukça tatsız bir süreçten geçiyordu.

Birçok kült dizi ve filmde rol alan Ufuk Özkan bir süredir oldukça tatsız bir süreçten geçiyordu.

Aylardır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği bilinen Ufuk Özkan'ın durumunun ağırlaştığı ve karaciğer nakli gerektiği duyurulmuştu. 

Haftalardır aranan donör bulundu. Ufuk Özkan'ın daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık kendisine donör oldu. 

Donör olduğu için para aldığı iddiaları dolaşan Salih Kıvırcık, iddiaları yalanlamış ve bu fedakarlığı tamamen insani duygularla yaptığını vurgulamıştı.

İkilinin yüzde yüz uyumlu çıkmasının ardından testler yapılmıştı ve ameliyat tarihi bekleniyordu. Ufuk Özkan ameliyat tarihini açıkladı.

İkilinin yüzde yüz uyumlu çıkmasının ardından testler yapılmıştı ve ameliyat tarihi bekleniyordu. Ufuk Özkan ameliyat tarihini açıkladı.

'Merhabalar, Öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.  Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim.  

Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. 

İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.  Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. 

Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular.  Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak’a, Prof. Dr. Murat Dayangaç’a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a özellikle teşekkür ederim. 

Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım.

Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel’i de sevgiyle anıyorum. Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi’ye, Elif Hanımefendi’ye ve Sayın Orhan Gencebay’a teşekkür etmeyi bir görev bilirim.  

Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum.

Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın