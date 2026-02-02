onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fatih Ürek'in Ablaları Hakkında Canlı Yayında Şoke Eden İddialar!

Fatih Ürek'in Ablaları Hakkında Canlı Yayında Şoke Eden İddialar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 21:32

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı, Fatih Ürek'in ablaları hakkında şoke edici iddialarda bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 ayı aşkın süredir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek, 30 Ocak akşamı ne yazık ki hayatını kaybetti.

3 ayı aşkın süredir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek, 30 Ocak akşamı ne yazık ki hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını yasa boğan Fatih Ürek'in ölümünün ardından hem sektör hem de ablaları ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmıştı. 

Ablalarıyla arasının bozuk olduğu bilinen Fatih Ürek'in bu durum sebebiyle çok üzüldüğü ve çok sıkıntı çektiği öne sürülmüştü.

1 Şubat'ta son yolculuğuna uğurlanan Fatih Ürek'in ablaları cenazede gözyaşlarına boğulmuş hatta fenalaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı tarafından Ürek'in ablaları hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın