Kerimcan Durmaz'a Yargılandığı Davadan 1 yıl 8 Ay Hapis Cezası
Sosyal medya fenomeninin yargılandığı davada karar geçtiğimiz saatlerde açıklandı. 2025'in ilk aylarında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla cezaevine giren ve tahliye olan Kerimcan Durmaz'a hapis cezası verildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın hayatı 2025'in ilk aylarında bir anda tepetaklak olmuştu.
Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı.
konunun kumar olmadığını hepimiz biliyoruz, ve siz homofobikler tayyibin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyorsunuz
Bir de kimler bu kadar ceza aldı aynı konudan bunu da belirtirlerse vicdanımız belki rahatlar yoksa homofobik bir hükümetimiz olduğunu düşünmeye devam edicez