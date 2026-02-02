onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kerimcan Durmaz'a Yargılandığı Davadan 1 yıl 8 Ay Hapis Cezası

Kerimcan Durmaz'a Yargılandığı Davadan 1 yıl 8 Ay Hapis Cezası

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 18:54

Sosyal medya fenomeninin yargılandığı davada karar geçtiğimiz saatlerde açıklandı. 2025'in ilk aylarında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla cezaevine giren ve tahliye olan Kerimcan Durmaz'a hapis cezası verildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın hayatı 2025'in ilk aylarında bir anda tepetaklak olmuştu.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın hayatı 2025'in ilk aylarında bir anda tepetaklak olmuştu.

Malta'daki konserinde yasa dışı bahis sitesinin logosunun önündeki pozları hızla yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla tutuklanarak 8 Ocak 2025'te Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Yaklaşık 1.5 ay cezaevinde kalan Kerimcan Durmaz, 20 Şubat 2025'te yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle tahliye edilmişti.

Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde 'kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 

'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
3
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zyd

konunun kumar olmadığını hepimiz biliyoruz, ve siz homofobikler tayyibin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyorsunuz

Bulent Dogan

Bir de kimler bu kadar ceza aldı aynı konudan bunu da belirtirlerse vicdanımız belki rahatlar yoksa homofobik bir hükümetimiz olduğunu düşünmeye devam edicez