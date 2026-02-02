Nilperi Şahinkaya'nın Yeni Köpeğine Verdiği İsim Şoke Etti!

Oyunculuk kariyerine ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle adım atan Şahinkaya, asıl büyük çıkışını Kayıp Şehir ve ardından Kiraz Mevsimi ile yapmıştı.

Son birkaç yıl içerisinde en popüler kadın oyunculardan biri haline gelen Nilperi'yi birçok projede izledik. Oyunculuğuyla beğenilen, enteresan açıklamalarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmesi, oyuncu için oldukça zorlu ve duygusal bir süreci de beraberinde getirmişti.