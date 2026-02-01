Fatih Ürek'in Vefat Ettiği Gece Eğlenmeye Çıkan Mehmet Ali Erbil Tepki Çekti
30 Ocak gecesi hayatını kaybeden Fatih Ürek'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Birçok ünlünün katıldığı cenazede Mehmet Ali Erbil'in olmayışı dikkat çekerken, yakın dostunun hayatını kaybettiği gece çıktığı eğlence de tepki çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kıymetli sanatçımız Fatih Ürek, yaklaşık üç aydır süren yaşam mücadelesini dün gece (30 Ocak'ta) kaybetti.
Cenazeye gelen onca isim arasında gözler Fatih Ürek'in yakın dostu Mehmet Ali Erbil'i aradı.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım...
