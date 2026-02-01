onedio
Fatih Ürek'in Vefat Ettiği Gece Eğlenmeye Çıkan Mehmet Ali Erbil Tepki Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.02.2026 - 21:49

30 Ocak gecesi hayatını kaybeden Fatih Ürek'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Birçok ünlünün katıldığı cenazede Mehmet Ali Erbil'in olmayışı dikkat çekerken, yakın dostunun hayatını kaybettiği gece çıktığı eğlence de tepki çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kıymetli sanatçımız Fatih Ürek, yaklaşık üç aydır süren yaşam mücadelesini dün gece (30 Ocak'ta) kaybetti.

107 gündür hastanede tedavi gören, bir gün belki uyandırılabileceği duruma gelmesi umuduyla beklenen Fatih Ürek'ten acı haber akşam saatlerinde geldi. 

59 yaşındaki Ürek'in vefatı saat 20.00 sularında duyurulmuş, sanat dünyası ve sevenleri yasa boğulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde son yolculuğuna uğurlanan Fatih Ürek'in cenazesinde yüzlerce ünlü isim hazır bulundu. 

Geçtiğimiz saatlerde ise ablalarıyla ilgili Hatice'den gelen iddia ortalığı karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cenazeye gelen onca isim arasında gözler Fatih Ürek'in yakın dostu Mehmet Ali Erbil'i aradı.

Bugün cenazeye katılmayan Mehmet Ali Erbil, üç ay önce haberi alan ilk kişi olduğunu ve hastaneye de ilk gidenin kendisi olduğunu belirtmişti. 

Ne oldu ne yaşandı bilmiyoruz ama Mehmet Ali Erbil'in Fatih Ürek'in vefatının açıklandığı gece kızı ve eşiyle gece eğlencesine çıktığı ortaya çıktı. 

Yakın dostunun vefat haberine rağmen mekanda eğlenen Mehmet Ali Erbil'in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepki çekti.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım...

