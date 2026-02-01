Fatih Ürek'in Vefat Ettiği Gece Eğlenmeye Çıkan Mehmet Ali Erbil Tepki Çekti

Bugün cenazeye katılmayan Mehmet Ali Erbil, üç ay önce haberi alan ilk kişi olduğunu ve hastaneye de ilk gidenin kendisi olduğunu belirtmişti.

Ne oldu ne yaşandı bilmiyoruz ama Mehmet Ali Erbil'in Fatih Ürek'in vefatının açıklandığı gece kızı ve eşiyle gece eğlencesine çıktığı ortaya çıktı.

Yakın dostunun vefat haberine rağmen mekanda eğlenen Mehmet Ali Erbil'in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepki çekti.