Serbest Kalan Hasan Can Kaya'dan İlk Açıklama Geldi!

Serbest Kalan Hasan Can Kaya'dan İlk Açıklama Geldi!

01.02.2026 - 19:42

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olan Hasan Can Kaya, serbest bırakılmıştı. Kaya'dan ilk açıklama geldi

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda yeni isimler gözaltına alınmıştı.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda yeni isimler gözaltına alınmıştı.

Dün yapılan operasyonla 8 Ekim'den bu yana devam eden soruşturmaya Hasan Can Kaya, Reynmen lakabıyla tanıdığımız Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Berkcan Güven gibi isimler de eklenmişti. 

 Jandarma'da ifadesi alınan 11 isim ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı; bu isimlerden biri de komedyen Hasan Can Kaya'ydı.

Konuşanlar programıyla milyonların hayran olduğu Hasan Can Kaya, serbest kaldıktan sonraki ilk açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı.

Konuşanlar programıyla milyonların hayran olduğu Hasan Can Kaya, serbest kaldıktan sonraki ilk açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı.
'Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim.  Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum❤️'

açıklamasında bulundu.

