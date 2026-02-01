Ezhel, Kendisini Hedef Gösteren Jahrein'a Sert Çıktı!

Türkiye’de rap ve yayıncılık dünyasının en uzun soluklu gerilimlerinden biri olan Ezhel–Jahrein atışması, yıllardır sosyal medya paylaşımları, yayınlar ve imalı açıklamalarla kendini hatırlatıyordu.

İkilinin zaman zaman hararetlenen bu söz düellosu daha önce Twitter ve Twitch ekseninde dönmüş, her seferinde sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu kez ipler iyice gerildi ve tartışma, Ezhel’in paylaştığı Instagram hikayesiyle yeni bir boyuta taşındı.