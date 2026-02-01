Ezhel, Kendisini Hedef Gösteren Jahrein'a Sert Çıktı!
Ezhel ile Jahrein arasında yıllardır süren söz düellosu bu kez Instagram hikayesinde alevlendi. Ezhel, paylaştığı videoyla kendisini hedef alan Jahrein’a sert ifadelerle yanıt verdi. Kısa sürede sosyal medyada yankı bulan bu çıkış, tartışmayı yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ezhel ile Jahrein arasındaki yıllara yayılan atışma bu kez Instagram’a taşındı.
Ezhel, Instagram hikâyesinde paylaştığı videoda kendisini hedef aldığını düşündüğü Jahrein’a oldukça sert ifadelerle yanıt verdi.
