Ezhel, Kendisini Hedef Gösteren Jahrein'a Sert Çıktı!

Lila Ceylan
01.02.2026 - 17:17

Ezhel ile Jahrein arasında yıllardır süren söz düellosu bu kez Instagram hikayesinde alevlendi. Ezhel, paylaştığı videoyla kendisini hedef alan Jahrein’a sert ifadelerle yanıt verdi. Kısa sürede sosyal medyada yankı bulan bu çıkış, tartışmayı yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ezhel ile Jahrein arasındaki yıllara yayılan atışma bu kez Instagram’a taşındı.

Türkiye’de rap ve yayıncılık dünyasının en uzun soluklu gerilimlerinden biri olan EzhelJahrein atışması, yıllardır sosyal medya paylaşımları, yayınlar ve imalı açıklamalarla kendini hatırlatıyordu.

İkilinin zaman zaman hararetlenen bu söz düellosu daha önce Twitter ve Twitch ekseninde dönmüş, her seferinde sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu kez ipler iyice gerildi ve tartışma, Ezhel’in paylaştığı Instagram hikayesiyle yeni bir boyuta taşındı.

Ezhel, Instagram hikâyesinde paylaştığı videoda kendisini hedef aldığını düşündüğü Jahrein’a oldukça sert ifadelerle yanıt verdi.

Lila Ceylan
