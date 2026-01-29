onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aylık Harçlık mı Servet mi? Nicola Peltz’in Babasından Aldığı Para Dudak Uçuklattı

Aylık Harçlık mı Servet mi? Nicola Peltz’in Babasından Aldığı Para Dudak Uçuklattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2026 - 09:50

Brooklyn Beckham’ın ailesiyle yaşadığı gerilim gündemden düşmezken, bu kez tartışmaların odağına para iddiaları yerleşti. Nicola Peltz’in bilyoner babasından aldığı konuşulan aylık harçlık, Beckham–Peltz cephesindeki güç dengelerini yeniden tartışmaya açtı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.yahoo.com/entertainment/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brooklyn Beckham’ın annesi ve babası David ile Victoria Beckham hakkında ortaya attığı çirkin iddiaları haftalardır konuşuyoruz

Brooklyn Beckham’ın annesi ve babası David ile Victoria Beckham hakkında ortaya attığı çirkin iddiaları haftalardır konuşuyoruz

Malum, Brooklyn ve Nicola Peltz 2022 yılında evlendiklerinden beri bu ailede dram hiç eksik olmadı. Baştan beri bir gerilim olduğu hissediliyordu ama son birkaç haftadır işler iyice tepetaklak oldu. Uzun süredir annesi Victoria ve babası David Beckham’la görüntülenmeyen Brooklyn’in, ailece katıldıkları davetlerden de uzak durması dikkat çekmişti. 

Nicola hayatına girdikten sonra Brooklyn’in fazlasıyla “hanım köylü” bir tavır sergilediği, hatta bir ilke imza atarak eşinin soyadını alıp Brooklyn Peltz Beckham adını kullanmaya başlaması bu sürecin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Kaynana–gelin dramına girmiyoruz bile… O zaten ilk günden beri sabit.

Son bombayı ise Brooklyn patlattı.

Son bombayı ise Brooklyn patlattı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı hikayelerde annesi ve babası hakkında oldukça sert iddialar sıraladı. Nicola’yı korumak adına anne babası David ve Victoria Beckham’ı da resmen yerden yere vurdu, düğün gecesinde yaşanan krizlerden, kırıldığı anlardan tek tek bahsetti. 

Brooklyn’in anlattıklarına göre düğün sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu çıkışlar sosyal medyada tam anlamıyla olay yarattı. Victoria'nın düğünde ne kadar 'rahatsız edici ve aşağılayıcı' dans ettiği merak edilirken binlerce yapay zeka ürünü görsel ve video üretildi. 

Henüz Victoria Beckham cephesinden bir açıklama gelmezken, Nicola’nın sadece mutlu aile pozları ve tatil fotoğrafları paylaşması, bilinçli bir sessizlik tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Herkes “hangi taraf haklı?” sorusunu tartışırken, Victoria’nın masum olmadığı yıllardır bilinmesin rağmen bu son olaylarla birlikte kaosu körükleyen asıl kişinin Nicola olduğu fikri de ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

Ve gelelim işin bambaşka bir boyuta taşındığı yepyeni iddiaya…

Ve gelelim işin bambaşka bir boyuta taşındığı yepyeni iddiaya…

Para mevzuları devreye girince tansiyon da doğal olarak yükseldi. Bu süreçte Beckhamlar ile Peltz’ler arasındaki servet farkı da merak konusu oldu. İddialara göre Nicola Peltz, milyarder babası Nelson Peltz’ten öyle bir “harçlık” alıyor ki, bunu duyunca bir anlığına kendi babanızın Nelson Peltz olmasını isteyebilirsiniz. 

Baştan uyaralım: Öyle normal sayabileceğiniz bir sayıdan bahsedilmiyor. Epey uçuk bir 'harçlık' söz konusu. 

Şimdi bilmeyenler için önce bir toparlayalım; dünyanın en zengin ve prestijli ailesi Beckham'lardan daha mı zengin de Brooklyn'i iç güveysi olarak alma ve evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzalama durumu yaşandı? Evet!

İddialara göre Nicola Peltz’in ailesi, özellikle de baba Nelson Peltz, Beckhamlar’a kıyasla çok daha büyük bir servete sahip.

İddialara göre Nicola Peltz’in ailesi, özellikle de baba Nelson Peltz, Beckhamlar’a kıyasla çok daha büyük bir servete sahip.

Peltz ailesinin toplam servetinin yaklaşık 1.6 milyar dolar olduğu konuşuluyor. Beckhamlar’ın serveti ise yaklaşık 680 milyon dolar civarında. Kötü mü? Asla. Ama Peltz servetiyle kıyaslandığında arada ciddi bir fark olduğu açık.

Şimdi hazırsanı söylüyoruz; Daily Mail’e göre Nicola bu servetten payını fazlasıyla alıyor ve iddialara göre ayda 1 milyon dolar harçlık alıyor. 

Üstelik bu rakamın, Brooklyn’in kendi ailesinden aldığı paradan çok daha fazla olduğu söyleniyor. Gazeteci Marina Hyde, The Rest Is Entertainment podcast’inde Beckhamlar için “Brooklyn’e para veriyorlar ama akıl almaz seviyelerde değil. Onu kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız biri olarak görmek istiyorlar” diyor. 

Aynı yaklaşım Nicola’nın ailesi için pek geçerli değil. Hyde’a göre Nelson Peltz’in, “Kızıma ayda 1 milyon dolar harçlık veriyorum” dediği iddia ediliyor. Bunu Beckhamlar’ı daha fazla para vermeye zorlamak için mi yoksa sadece güç gösterisi olarak mı söylediği net değil. Hatta Hyde, Beckhamlar’ın çocuklarının bir gün evlilik sözleşmesini imzalayan taraf olacağını hiç düşünmediklerini, bunun tam tersi olacağını hayal ettiklerini de ekliyor. Paranın bu krizlerde rol oynadığı da konuşulanlar arasında. Daily Mail’e göre Peltz cephesi kendini daha “soylu” ve Beckhamlar’ı daha çok “yeni para” olarak görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın