Aylık Harçlık mı Servet mi? Nicola Peltz’in Babasından Aldığı Para Dudak Uçuklattı

Peltz ailesinin toplam servetinin yaklaşık 1.6 milyar dolar olduğu konuşuluyor. Beckhamlar’ın serveti ise yaklaşık 680 milyon dolar civarında. Kötü mü? Asla. Ama Peltz servetiyle kıyaslandığında arada ciddi bir fark olduğu açık.

Şimdi hazırsanı söylüyoruz; Daily Mail’e göre Nicola bu servetten payını fazlasıyla alıyor ve iddialara göre ayda 1 milyon dolar harçlık alıyor.

Üstelik bu rakamın, Brooklyn’in kendi ailesinden aldığı paradan çok daha fazla olduğu söyleniyor. Gazeteci Marina Hyde, The Rest Is Entertainment podcast’inde Beckhamlar için “Brooklyn’e para veriyorlar ama akıl almaz seviyelerde değil. Onu kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız biri olarak görmek istiyorlar” diyor.

Aynı yaklaşım Nicola’nın ailesi için pek geçerli değil. Hyde’a göre Nelson Peltz’in, “Kızıma ayda 1 milyon dolar harçlık veriyorum” dediği iddia ediliyor. Bunu Beckhamlar’ı daha fazla para vermeye zorlamak için mi yoksa sadece güç gösterisi olarak mı söylediği net değil. Hatta Hyde, Beckhamlar’ın çocuklarının bir gün evlilik sözleşmesini imzalayan taraf olacağını hiç düşünmediklerini, bunun tam tersi olacağını hayal ettiklerini de ekliyor. Paranın bu krizlerde rol oynadığı da konuşulanlar arasında. Daily Mail’e göre Peltz cephesi kendini daha “soylu” ve Beckhamlar’ı daha çok “yeni para” olarak görüyor.