Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'in Evinin Detayları Çok Konuşuldu!

Annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel, geriye kalan ailesine sahip çıkan ve daima sımsıkı sarılan isimlerden. En çok hayranlık uyandıran özelliklerden biri de bu zaten.

Oyunculuğu tartışılsa da su götürmez güzelliği, diğer ülkelerde katıldığı davetlerde ülkemizi temsil edişiyle milyonların aklını başından alan Hande Erçel, başta yeğeni Mavi olmak üzere ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'a çok düşkün. Her bulduğu fırsatta da onlarla vakit geçirmeyi tercih ediyor.