Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'in Evinin Detayları Çok Konuşuldu!

Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'in Evinin Detayları Çok Konuşuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.01.2026 - 18:20

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel'in evi ve evinin detayları sosyal medyada gündem oldu. Bir miktar da sinir hoplattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adım olay Hande Erçel, sık sık ablası Gamze Erçel'le de gündem oluyor.

Annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel, geriye kalan ailesine sahip çıkan ve daima sımsıkı sarılan isimlerden. En çok hayranlık uyandıran özelliklerden biri de bu zaten. 

Oyunculuğu tartışılsa da su götürmez güzelliği, diğer ülkelerde katıldığı davetlerde ülkemizi temsil edişiyle milyonların aklını başından alan Hande Erçel, başta yeğeni Mavi olmak üzere ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'a çok düşkün. Her bulduğu fırsatta da onlarla vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Ara sıra paylaşımlarıyla magazine gündem olan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Dünyayı gezen, birçok markayla iş birliği yapan, kızlarıyla da kalp eriten içerikler çeken ikili, Hande Erçel'in de etkisiyle büyük bir kitlenin dikkatini çekiyor. 

Şimdilerde influencer'lık bir diğer adıyla sosyal medya fenomenliği kimilerinin 'Nasıl bu kadar para kazanıyorlar?' sorusunu defalarca sorduran yeni mesleklerden biliyorsunuz. E haliyle Hande Erçel yokken hayatımızda olmayan Gamze Erçel'in bu kadar göz önünde ve konforlu bir hayata sahip olması kimilerinin sinirini bir miktar hoplatıyor.

Geçtiğimiz saatlerde de bu tepkinin yükselmesine sebep olan bir video gündeme oturdu. Gamze Erçel'in evi ve detayları X'te dile düştü.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

