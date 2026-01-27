Beckham Kaosunun Merkezindeki Gelin Nicola Peltz, Can Ciğer Arkadaşı Selena Gomez'i Bir Çırpıda Sildi!
Beckham ailesindeki kaynana–gelin krizi yeni bir boyuta taşındı. Brooklyn Beckham’ın açıklamaları gündemi sarsarken, Nicola Peltz’in Selena Gomez’le ilgili hamlesi “PR mı, tesadüf mü?” sorularını beraberinde getirdi. Sosyal medyada taşlar yerinden oynarken oklar bir kez daha Nicola’ya çevrildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beckham ailesi haftalardır magazin manşetlerinden inmiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın ardından gözler ister istemez Victoria Beckham’a çevrildi. Herkes “Victoria o ilk dansta ne yaptı da bu kadar büyüdü?” sorusunun peşine düşerken, sosyal medyada bu dramın asıl dominant karakterinin kim olduğu da hararetle tartışılmaya başlandı.
Geçtiğimiz saatlerde, bu "dikkat çekmek için kaos ve kavga çıkarıyor" tezini kanıtlayabilecek potansiyelde bir gelişme yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın