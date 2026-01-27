Beckham Kaosunun Merkezindeki Gelin Nicola Peltz, Can Ciğer Arkadaşı Selena Gomez'i Bir Çırpıda Sildi!

Bir dönem “örnek aile” olarak anılan Beckhamlar, büyük oğulları Brooklyn Beckham’ın Nicola Peltz ile 2022 yılında evlenmesinin ardından bitmek bilmeyen bir kaynana–gelin dramı başladı.

İlk başlarda kulaktan kulağa dolaşan iddialar olarak konuşulan bu gerilim, zamanla öyle bir noktaya geldi ki artık aile içi meseleler röportajlara, açıklamalara ve sosyal medya paylaşımlarına kadar taşındı. Üstelik bu kez yaşananlar, doğrudan Brooklyn üzerinden patladı.

Brooklyn’in evlendikten sonra sergilediği tavırlar da bu tartışmaların fitilini ateşleyen detaylar arasında yer aldı. Soyadını Beckham–Peltz olarak kullanmaya başlaması, vücudunda sayısı neredeyse takip edilemez hale gelen Nicola temalı dövmeler, röportajlarda ve paylaşımlarda eşine olan bağlılığını her fırsatta vurgulayan “fazlasıyla hanım köylü” halleri derken; genç Beckham, ailesinden giderek uzaklaştığı yorumlarının merkezine oturdu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ise işleri bambaşka bir boyuta taşıdı. Brooklyn, düğün gecesinde yaşanan ilk dans meselesi üzerinden annesi Victoria Beckham’ı dolaylı yoldan zan altında bıraktı; eşinin o anlarda utandırıldığını ima etti. Bu sözler, bugüne kadar fısıltı halinde konuşulan gerilimi bir anda resmi bir aile krizine dönüştürdü.