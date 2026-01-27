onedio
Beckham Kaosunun Merkezindeki Gelin Nicola Peltz, Can Ciğer Arkadaşı Selena Gomez'i Bir Çırpıda Sildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.01.2026 - 22:35

Beckham ailesindeki kaynana–gelin krizi yeni bir boyuta taşındı. Brooklyn Beckham’ın açıklamaları gündemi sarsarken, Nicola Peltz’in Selena Gomez’le ilgili hamlesi “PR mı, tesadüf mü?” sorularını beraberinde getirdi. Sosyal medyada taşlar yerinden oynarken oklar bir kez daha Nicola’ya çevrildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Beckham ailesi haftalardır magazin manşetlerinden inmiyor!

Bir dönem “örnek aile” olarak anılan Beckhamlar, büyük oğulları Brooklyn Beckham’ın Nicola Peltz ile 2022 yılında evlenmesinin ardından bitmek bilmeyen bir kaynana–gelin dramı başladı.

İlk başlarda kulaktan kulağa dolaşan iddialar olarak konuşulan bu gerilim, zamanla öyle bir noktaya geldi ki artık aile içi meseleler röportajlara, açıklamalara ve sosyal medya paylaşımlarına kadar taşındı. Üstelik bu kez yaşananlar, doğrudan Brooklyn üzerinden patladı.

Brooklyn’in evlendikten sonra sergilediği tavırlar da bu tartışmaların fitilini ateşleyen detaylar arasında yer aldı. Soyadını Beckham–Peltz olarak kullanmaya başlaması, vücudunda sayısı neredeyse takip edilemez hale gelen Nicola temalı dövmeler, röportajlarda ve paylaşımlarda eşine olan bağlılığını her fırsatta vurgulayan “fazlasıyla hanım köylü” halleri derken; genç Beckham, ailesinden giderek uzaklaştığı yorumlarının merkezine oturdu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ise işleri bambaşka bir boyuta taşıdı. Brooklyn, düğün gecesinde yaşanan ilk dans meselesi üzerinden annesi Victoria Beckham’ı dolaylı yoldan zan altında bıraktı; eşinin o anlarda utandırıldığını ima etti. Bu sözler, bugüne kadar fısıltı halinde konuşulan gerilimi bir anda resmi bir aile krizine dönüştürdü.

Olayın ardından gözler ister istemez Victoria Beckham’a çevrildi. Herkes “Victoria o ilk dansta ne yaptı da bu kadar büyüdü?” sorusunun peşine düşerken, sosyal medyada bu dramın asıl dominant karakterinin kim olduğu da hararetle tartışılmaya başlandı.

Bir kesim, Victoria’nın yıllardır gelinlerine karşı mesafeli ve soğuk bir tavır sergilediğini savunarak okları ona çevirirken; diğer kesim ise tüm kaosun merkezinde Nicola Peltz’in olduğunu, her krizin mutlaka onun etrafında şekillendiğini düşünmeye başladı. 

Tartışmalar büyüdükçe işin içine komplo teorileri de girdi. En çok konuşulan iddialardan biri ise Nicola Peltz’in, bu kaosu yeni filmi Prima'nın PR'ı için bilinçli şekilde körüklediği yönündeydi. 

Ayrıca Nicola'nın büyükannesinin baskısı altında ezilen, çok çalışan ve zorluklarla mücadele eden genç bir balerini canlandırcağı filmin yapımcı koltuğunda milyarder babası Nelson Peltz'in oturduğu, yönetmenlerinin ise Peltz ailesiyle yakın dost olan Alessandro ve Luca Morelli olduğu ortaya çıkmıştı... Yani Nicola'nın sektöre girişi bile torpilliydi.

Geçtiğimiz saatlerde, bu "dikkat çekmek için kaos ve kavga çıkarıyor" tezini kanıtlayabilecek potansiyelde bir gelişme yaşandı.

Nicola Peltz, uzun süredir yakın dostu olarak bilinen Selena Gomez’le olan tamı tamına 86 adet fotoğrafını sosyal medya hesabından bir anda kaldırdı. 

Yetmedi; “Bazı arkadaşlıkların da bir son kullanma tarihi vardır” anlamına gelen bir hikâye paylaştı. Hikâye yalnızca 15 dakika yayında kaldı ama olan olmuştu bile.

Daha birkaç ay öncesine çift olarak nereye gitseler de Selena'yı da yanlarında götürüyorlardı.... Kaynana–gelin gerilimi, Brooklyn’in açıklamaları ve şimdi de Selena Gomez hamlesi derken, Nicola Peltz’in nereye gitse kaosu peşinden sürüklediği yorumları giderek daha yüksek sesle yapılmaya başlandı. 

Sanıyoruz ki bu sefer bunca dram ve gerilimin haklı tarafı sürpriz bir şekilde Victoria çıkacak!

Lila Ceylan
