4 Ayda 20 Kilo Veren Bergüzar Korel'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

2009 yılından bu yana Türkiye'nin en başarılı erkek oyuncularından Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel, üç çocuğuyla beraber yarı zamanlı Londra'da yarı zamanlı Türkiye'de yaşıyor.

Oğulları Ali, Han ve kızı Leyla'nın yüzünü bugüne dek göstermeyen, bunun onların kararı olduğunu söyleyerek bu konuda ekstra titiz davranan Bergüzar Korel, yine de sıcacık aile anıları ve pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

En son dijital platformda yayınlanan Düğüm dizisinde izlediğimiz Bergüzar Korel, bir süredir yepyeni bir projenin çekimleri için İstanbul'daydı.