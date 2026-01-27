4 Ayda 20 Kilo Veren Bergüzar Korel'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Birkaç gün sonra başrollerinde Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'i izleyeceğimiz İlk ve Son dizisinin 3. sezonunun galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Galaya, 4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in yeni görünümü damga vurdu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Her yanıyla ayrı hayranlık uyandıran güzel ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel, birkaç gün sonra gündemin tam göbeğine oturacak!
Birkaç ay önce Bergüzar Korel'in milyonları ekran başına kitleyen İlk ve Son dizisinin üçüncü sezonunun başrolü olacağını öğrenmiştik.
Galada dikkat çeken detay Bergüzar Korel'in verdiği kilolar sonucu kavuştuğu yeni, fit görünüm oldu.
