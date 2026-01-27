onedio
4 Ayda 20 Kilo Veren Bergüzar Korel'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.01.2026 - 21:00

Birkaç gün sonra başrollerinde Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'i izleyeceğimiz  İlk ve Son dizisinin 3. sezonunun galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Galaya, 4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in yeni görünümü damga vurdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Her yanıyla ayrı hayranlık uyandıran güzel ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel, birkaç gün sonra gündemin tam göbeğine oturacak!

2009 yılından bu yana Türkiye'nin en başarılı erkek oyuncularından Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel, üç çocuğuyla beraber yarı zamanlı Londra'da yarı zamanlı Türkiye'de yaşıyor. 

Oğulları Ali, Han ve kızı Leyla'nın yüzünü bugüne dek göstermeyen, bunun onların kararı olduğunu söyleyerek bu konuda ekstra titiz davranan Bergüzar Korel, yine de sıcacık aile anıları ve pozlarıyla kendine hayran bırakıyor. 

En son dijital platformda yayınlanan Düğüm dizisinde izlediğimiz Bergüzar Korel, bir süredir yepyeni bir projenin çekimleri için İstanbul'daydı.

Birkaç ay önce Bergüzar Korel'in milyonları ekran başına kitleyen İlk ve Son dizisinin üçüncü sezonunun başrolü olacağını öğrenmiştik.

İlk sezonda Salih Bademci ve Özge Özpirinçci'nin, ikinci sezonda ise Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı'nın fırtınalar estirdiği dizinin üçüncü sezonu 30 Ocak'ta HBO'da yayınlanacak. 

Bu sefer Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in hayat vereceği karakterlerin eminiz ki toksik fakat imrendiren aşk hikayesine tanıklık edeceğiz. 

Belki denk gelmişsinizdir, ilk başlarda bu ikilinin uyumu ve aynı İlk ve Son tadını verip vermeyecekleri pek karışılmıştı. 3. sezonun galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.

Galada dikkat çeken detay Bergüzar Korel'in verdiği kilolar sonucu kavuştuğu yeni, fit görünüm oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
