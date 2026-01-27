onedio
"Serseri" Teoman, 16 Yıl Sonra Eski Sevgilisiyle Görüntülenince Dillere Fena Düştü

"Serseri" Teoman, 16 Yıl Sonra Eski Sevgilisiyle Görüntülenince Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
27.01.2026 - 20:01

Ünlü şarkıcı Teoman, geçtiğimiz saatlerde 16 yıl önceki sevgilisi Ekin Türkmen'le gecelerde görüntülendi. 'Serseri' Teoman'ın eski sevgilisiyle beraberken 32 diş gülümsediği poz, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Serseri doğduğuna ve serseri öleceğine en az kendisi kadar inandığımız yaşayan efsane Teoman'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Koca bir nesli hem kendine hem de şarkılarına aşık eden rock müziğin efsanesi Teoman son birkaç yıldır çizdiği profilin çok dışında, şeker mi şeker halleriyle gündeme oturuyor. 

Son yıllarda o cool tavrı ve görünümünün arkasından tonton bir orta yaşlı çıkan ünlü şarkıcı, her fırsatta hayatı ne kadar boş verdiğini farklı farklı tezlerle açıklıyor, her defasında da 'Bambaşka bir ikon' dedirtmeyi başarıyor.

Son yıllardır aşka çok uzak, öyle de kalmayı umuyor fakat Teoman'ın aşk defteri aslında hayli kabarıktı, hatırlarsınız.

Dönemin çapkını, kalp kıranı, koca bir jenerasyonun ilk 'bad boy'u olan Teoman'ı pek çok isimle andık ve gördük. Bu isimlerden biri de 2010 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ekin Türkmen'di.

Küçük Kadınlar, Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Ekmek Teknesi ve Adanalı gibi dizilerle tanınan Ekin Türkmen, kısa bir süre olsa da bol bol görüntülendikleri bir aşk yaşamıştı.

Teoman, dün gece 16 yıl önceki eski sevgilisi Ekin Türkmen'le görüntülendi.

Kameralara poz veren ve 32 diş gülen Teoman yine ikonik bir ana imza atarken, sosyal medya kullanıcıları da duruma Teoman replikleriyle eşlik etmeden etmedi.

Buyurun, 16 yıl sonra eski sevgilisini görünce keyiflenen Teoman'a gelen yorumları beraber görelim!

