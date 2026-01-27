"Serseri" Teoman, 16 Yıl Sonra Eski Sevgilisiyle Görüntülenince Dillere Fena Düştü

Koca bir nesli hem kendine hem de şarkılarına aşık eden rock müziğin efsanesi Teoman son birkaç yıldır çizdiği profilin çok dışında, şeker mi şeker halleriyle gündeme oturuyor.

Son yıllarda o cool tavrı ve görünümünün arkasından tonton bir orta yaşlı çıkan ünlü şarkıcı, her fırsatta hayatı ne kadar boş verdiğini farklı farklı tezlerle açıklıyor, her defasında da 'Bambaşka bir ikon' dedirtmeyi başarıyor.