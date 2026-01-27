"Serseri" Teoman, 16 Yıl Sonra Eski Sevgilisiyle Görüntülenince Dillere Fena Düştü
Ünlü şarkıcı Teoman, geçtiğimiz saatlerde 16 yıl önceki sevgilisi Ekin Türkmen'le gecelerde görüntülendi. 'Serseri' Teoman'ın eski sevgilisiyle beraberken 32 diş gülümsediği poz, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Serseri doğduğuna ve serseri öleceğine en az kendisi kadar inandığımız yaşayan efsane Teoman'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!
Son yıllardır aşka çok uzak, öyle de kalmayı umuyor fakat Teoman'ın aşk defteri aslında hayli kabarıktı, hatırlarsınız.
Teoman, dün gece 16 yıl önceki eski sevgilisi Ekin Türkmen'le görüntülendi.
Buyurun, 16 yıl sonra eski sevgilisini görünce keyiflenen Teoman'a gelen yorumları beraber görelim!
