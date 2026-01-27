onedio
Yeğeni Mavi'nin Bakıcısı Gibi Davranılan Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti!

Yeğeni Mavi'nin Bakıcısı Gibi Davranılan Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.01.2026 - 17:22

Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım, ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi'yle çektiği video sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. 

Teyzelik meselesinin masaya yatırıldığı eğlence video sosyal medya kullanıcılarına; özellikle de 'teyze' olanlara kahkaha attırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Magazinin en popüler, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hande Erçel, parmağını havaya kaldırsa olay oluyor!

Magazinin en popüler, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hande Erçel, parmağını havaya kaldırsa olay oluyor!

2025'i dolu dolu geçiren, işte çokça kazanırken aşkta önce kaybedip yıl bitmeden onu da telafi eden Hande Erçel, son birkaç yıldır ünlüler dünyasındaki en merak edilen, en tartışılan, en sevilen ünlüler arasında yer alıyor. 

2025'i iki dizi, iki filmle kapatan Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla üç yıllık aşkını çat diye sonlandırırken senenin bitmesine günler kala yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşamaya başlamıştı. 

Tartışmalı da olsa oyunculuğu, kusursuz güzelliği, katıldığı etkinliklerde ve özel gecelerdeki şahane kombinleri, Türkiye'yi muntazam bir şekilde temsil edişiyle birçok role sahip olan Hande Erçel'in tüm bunların yanında bambaşka bir ünvanı daha var!

Teyzeliğinden bahsediyoruz tabii ki!

Teyzeliğinden bahsediyoruz tabii ki!

Hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in adını taşıyan Aylin Mavi'ye deli divane aşık olan Hande Erçel, yeğeninin ilk gününden beri yanından ayrılmıyor. 

Herkesi üzen bir hastalık süreci geçiren Mavi, geçtiğimiz yıllarda sağlığına kavuşmuş ailesini de bizleri de gözyaşlarına boğmuştu. 

O günden bu yana enerjisi, güzelliği ve tatlılıklarıyla hepimizin kalbini eriten Mavi, teyzesiyle şahane bir video çekti.

Hande Erçel'in eniştesi ve ablasının beraber gittikleri tatilde "teyzelik" müessesesi üzerine çektiği video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

