Yeğeni Mavi'nin Bakıcısı Gibi Davranılan Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti!

2025'i dolu dolu geçiren, işte çokça kazanırken aşkta önce kaybedip yıl bitmeden onu da telafi eden Hande Erçel, son birkaç yıldır ünlüler dünyasındaki en merak edilen, en tartışılan, en sevilen ünlüler arasında yer alıyor.

2025'i iki dizi, iki filmle kapatan Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla üç yıllık aşkını çat diye sonlandırırken senenin bitmesine günler kala yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Tartışmalı da olsa oyunculuğu, kusursuz güzelliği, katıldığı etkinliklerde ve özel gecelerdeki şahane kombinleri, Türkiye'yi muntazam bir şekilde temsil edişiyle birçok role sahip olan Hande Erçel'in tüm bunların yanında bambaşka bir ünvanı daha var!