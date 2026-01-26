Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Kanama Sebebiyle Kadın Doğum Uzmanına Gitti

Son zamanlarda 'kocam' diye hitap ettiği ve başta gözden sakınmasına rağmen sonradan her anını paylaştığı sevgilisi Batu'yla keyfi yerinde olan Mika Raun, bu sabaha pek de iyi uyanmadı.

Birkaç saat önce sosyal medya hesabında peş peşe videolar paylaşan Mika Raun, yoğun bir kanama ve karın ağrısıyla uyandığını dile getirdi.