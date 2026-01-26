onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Kanama Sebebiyle Kadın Doğum Uzmanına Gitti

Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Kanama Sebebiyle Kadın Doğum Uzmanına Gitti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2026 - 15:23

Yaklaşık 2 yıl önce cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, karın ağrısı ve kanama sebebiyle kadın doğum uzmanının yolunu tuttu.

O anları takipçileriyle anbean paylaştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçirdiği estetik ve cinsiyet değişim operasyonlarıyla gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mika Raun'u tanıyorsunuzdur.

Geçirdiği estetik ve cinsiyet değişim operasyonlarıyla gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mika Raun'u tanıyorsunuzdur.

TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olmayı başaran ve cinsiyet geçiş süreciyle dikkat çeken Mika Raun kısa bir süre içerisinde milyonlarca takipçi kazandı. 

Sosyal medya paylaşımları sebebiyle sık sık gündem olan ve kimilerinin tepkisini kimilerinin de ilgisini çeken Mika Raun, 2024 yılında Tayland'a gitmiş ve cinsiyet geçiş sürecini tamamlamıştı.

Mika Raun, ilk başlarda aşk konusunda birkaç tatsız mesele yaşasa da sonra aşkı Batu'sunda bulmuştu.

Mika Raun, ilk başlarda aşk konusunda birkaç tatsız mesele yaşasa da sonra aşkı Batu'sunda bulmuştu.

Son zamanlarda 'kocam' diye hitap ettiği ve başta gözden sakınmasına rağmen sonradan her anını paylaştığı sevgilisi Batu'yla keyfi yerinde olan Mika Raun, bu sabaha pek de iyi uyanmadı. 

Birkaç saat önce sosyal medya hesabında peş peşe videolar paylaşan Mika Raun, yoğun bir kanama ve karın ağrısıyla uyandığını dile getirdi.

Bir kadın doğum uzmanına gideceğini söyleyen Mika Raun, vücudunun titrediğini ve daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
3
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın