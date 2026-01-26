Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Kanama Sebebiyle Kadın Doğum Uzmanına Gitti
Yaklaşık 2 yıl önce cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, karın ağrısı ve kanama sebebiyle kadın doğum uzmanının yolunu tuttu.
O anları takipçileriyle anbean paylaştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçirdiği estetik ve cinsiyet değişim operasyonlarıyla gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mika Raun'u tanıyorsunuzdur.
Mika Raun, ilk başlarda aşk konusunda birkaç tatsız mesele yaşasa da sonra aşkı Batu'sunda bulmuştu.
Bir kadın doğum uzmanına gideceğini söyleyen Mika Raun, vücudunun titrediğini ve daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını söyledi.
