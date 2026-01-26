onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bali'deki Villasını Satmaya Karar Veren Tuba Ünsal'ın Gerekçesi Alay Konusu Oldu

Bali'deki Villasını Satmaya Karar Veren Tuba Ünsal'ın Gerekçesi Alay Konusu Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2026 - 13:18

Kiracılarıyla sürekli polemik yaşayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal bu sefer evini satışa çıkarmaya karar verdi. Bali'deki evinden vazgeçme sebebi alay konusu oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlülerle sık sık polemiğe giren, her açıklamasıyla da gündem olan Tuba Ünsal'ı mutlaka tanırsınız.

Ünlülerle sık sık polemiğe giren, her açıklamasıyla da gündem olan Tuba Ünsal'ı mutlaka tanırsınız.

Uzun bir süredir yeni bir projede izlemediğimiz Tuba Ünsal, yine de magazinin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ayrı, sosyal medya paylaşımları ve enteresan açıklamalarıyla ayrı gündem olan Tuba Ünsal bir de bitmek bilmeyen kiracı dertleriyle dikkat çekiyor. 

Bugüne dek içinde ünlü isimlerin de olduğu kiracılarıyla hep bir polemik yaşayan Tuba Ünsal, en son Pucca ve Ayşe Hatun Önal'dan sonra Berlin'deki kiracısıyla atışmıştı.

Ünsal bu sefer evlerinden birini satışa çıkarmaya karar verdi ve koca bir iç çektiren gerekçesiyle gündem oldu...

Ünsal bu sefer evlerinden birini satışa çıkarmaya karar verdi ve koca bir iç çektiren gerekçesiyle gündem oldu...

3 yıl önce gittiği Bali'de uzun zaman kalan Tuba Ünsal, kendisine bir ev almıştı. Geçtiğimiz aylarda Bali'de bir ev daha alan Tuba Ünsal, ilk aldığı evi satışa çıkarmaya karar verdi. 

Canggu’da yer alan ilk evini mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdiğini açıklayan Tuba Ünsal'ın 'İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali’nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı.” ifadelerini kullandığı öğrenildi. 

Bu 'yönetememe' meselesi de dillere fena düştü tabii, kaçar mı?

Buyurun, Tuba Ünsal ve hayattaki dertleri hakkında kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, Tuba Ünsal ve hayattaki dertleri hakkında kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın