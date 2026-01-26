Bali'deki Villasını Satmaya Karar Veren Tuba Ünsal'ın Gerekçesi Alay Konusu Oldu

Uzun bir süredir yeni bir projede izlemediğimiz Tuba Ünsal, yine de magazinin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ayrı, sosyal medya paylaşımları ve enteresan açıklamalarıyla ayrı gündem olan Tuba Ünsal bir de bitmek bilmeyen kiracı dertleriyle dikkat çekiyor.

Bugüne dek içinde ünlü isimlerin de olduğu kiracılarıyla hep bir polemik yaşayan Tuba Ünsal, en son Pucca ve Ayşe Hatun Önal'dan sonra Berlin'deki kiracısıyla atışmıştı.