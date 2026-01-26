onedio
Hande Erçel ve Onur Güvenatam Cephesinde Çok Konuşulacak "İddialı" Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2026 - 12:28

Akşam'dan Recep Aslan'ın özel haberine göre Hande Erçel'e yeni sevgilisi Onur Güvenatam'dan koca bir jest geldi. Bu 'jestin' sosyal medyada çok konuşulacağı daha şimdiden belli oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

KAYNAK: Akşam

Attığı her adımla olay Hande Erçel, magazinin vazgeçilmezlerinden ve eminiz ki çok uzun yıllar boyunca da öyle kalacak!

2025 yılına birçok global davet ve etkinlik sığdıran Hande Erçel, aynı zamanda bir senede iki dizi, iki filme de imza atmıştı. 

Her sene olduğu gibi 2025'in de en çok konuşulan ismi olan Hande Erçel'in aşk hayatında ise sürpriz dalgalanmalar yaşanmıştı. 

3 yılı aşkın süredir Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel, bir anda Hakan defterini çat diye kapatmıştı. Beraber dünyayı gezen, dünyanın her köşesinde aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı haftalarca manşetlerde kaldı ama ünlüler dünyasında her şeyde olduğu gibi bu aşk ve ayrılık da tarihe gömüldü.

Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Hande Erçel, sürpriz bir şekilde "ciddi aşk" konusunda hızlı davranan taraf olmuştu.

Hakan Sabancı, Hande Erçel'le ayrıldıktan sonra birçok güzelle kameralara yakalandı, birçok farklı isimle adı çıktı fakat hiçbirinin altından gerçekten filizlenen bir aşk çıkamadı. 

En son Rabia Soytürk'le aşağı yukarı 3 hafta süren bir ilişki yaşadığını duymuştuk. 

Hakan'ın aksine birkaç ay tamamen sessiz kalan Hande Erçel, bombayı sene sonunda patlattı.

Hande Erçel'in yapımcı Onur Güvenatam'la beraber olduğu iddiası sosyal medyayı kısa sürede etkisi altına aldı.

Büyük olay olan iddiayı bizzat Hande Erçel doğrulamış, bizi bir kez daha şaşırtmıştı.

Hande'nin bir ayağının Londra'da olduğu, Londra'dayken Onur Güvenatam'la beraber yaşadığı öne sürülmüştü. Şimdiye dek hiç beraber görüntülenmeyen ikiliden aşk pozu beklenirken bambaşka ve çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı. 

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre Onur Güvenatam yeni aşkına bir 'jest' olarak yeni filminde başrol verecekmiş!

Aslan'ın haberine göre; İngiltere'de dil eğitimi alan Hande Erçel'e yapımcı sevgilisinden romantik bir sürpriz geldi. Yapımcı Güvenatam'ın dijitale çekeceği yeni projesinin başrolünde Hande Erçel'i oynatacağı öğrenildi. 

Bu haber, başından beri oyunculuğu tartışılan Hande Erçel'in işine gelir mi? Orası şimdilik muamma!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
