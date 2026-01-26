Hande Erçel ve Onur Güvenatam Cephesinde Çok Konuşulacak "İddialı" Hamle!

2025 yılına birçok global davet ve etkinlik sığdıran Hande Erçel, aynı zamanda bir senede iki dizi, iki filme de imza atmıştı.

Her sene olduğu gibi 2025'in de en çok konuşulan ismi olan Hande Erçel'in aşk hayatında ise sürpriz dalgalanmalar yaşanmıştı.

3 yılı aşkın süredir Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel, bir anda Hakan defterini çat diye kapatmıştı. Beraber dünyayı gezen, dünyanın her köşesinde aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı haftalarca manşetlerde kaldı ama ünlüler dünyasında her şeyde olduğu gibi bu aşk ve ayrılık da tarihe gömüldü.