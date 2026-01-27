onedio
Lvbel C5'ten Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
27.01.2026 - 23:02

Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5, bugüne dek dilimize doladığı sarışın takıntısını uygulamaya geçirdi. 

Radikal bir imaj değişikliğine giden Lvbel C5, sarışın oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kısa bir süre önce hayatımıza girmesine rağmen milyonları kendine çeken rapçi Lvbel C5'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da onun başarısı sayesinde müthiş bir popülariteye erişen Lvbel C5, '10 Numara', 'Ralli', 'Çok Pardon', 'Tak Tak Tak' gibi şarkılarıyla müzik listelerinin başına yerleşti. 

Yıldızı her gün daha çok parlayan Lvbel C5, aynı zamanda özel hayatı, açıklamaları ve martı kaşlarıyla da çok konuşuldu. Ece Kırtanır'la yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Lvbel C5, en son Demet Akalın'la 'Beni Unutma' şarkısını çıkarmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise sürpriz bir paylaşım geldi kendisinden!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

