Lvbel C5'ten Radikal İmaj Değişikliği!

Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da onun başarısı sayesinde müthiş bir popülariteye erişen Lvbel C5, '10 Numara', 'Ralli', 'Çok Pardon', 'Tak Tak Tak' gibi şarkılarıyla müzik listelerinin başına yerleşti.

Yıldızı her gün daha çok parlayan Lvbel C5, aynı zamanda özel hayatı, açıklamaları ve martı kaşlarıyla da çok konuşuldu. Ece Kırtanır'la yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Lvbel C5, en son Demet Akalın'la 'Beni Unutma' şarkısını çıkarmıştı.