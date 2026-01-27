Lvbel C5'ten Radikal İmaj Değişikliği!
Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5, bugüne dek dilimize doladığı sarışın takıntısını uygulamaya geçirdi.
Radikal bir imaj değişikliğine giden Lvbel C5, sarışın oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa bir süre önce hayatımıza girmesine rağmen milyonları kendine çeken rapçi Lvbel C5'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde ise sürpriz bir paylaşım geldi kendisinden!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın