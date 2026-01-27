Tarkan Konserinde Sorun Yaşayan Pınar Deniz'in İmdadına Kim Yetişti?
19 Ocak'tan bu yana peş peşe verdiği konserlerde İstanbullularla buluşan Tarkan, bugünkü konserinde de onlarca ünlüyü ağırladı.
Tarkan konserine giden Pınar Deniz'in girişte yaşadığı sorunu Tarkan cephesinden birinin çözdüğü ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2024'ün eylül ayında Roma'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bir anda magazinin en favori çiftlerinden oldu.
Yeni bir projeyle Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olarak dönmesi beklenen Pınar Deniz'i en son Joy Awards'da görmüştük.
O geceden sonra geçtiğimiz saatlerde yeni imajıyla ikinci kez görüntülenen Pınar Deniz, soluğu Tarkan konserinde alanlardan oldu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
