Tarkan Konserinde Sorun Yaşayan Pınar Deniz'in İmdadına Kim Yetişti?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.01.2026 - 23:45

19 Ocak'tan bu yana peş peşe verdiği konserlerde İstanbullularla buluşan Tarkan, bugünkü konserinde de onlarca ünlüyü ağırladı.

Tarkan konserine giden Pınar Deniz'in girişte yaşadığı sorunu Tarkan cephesinden birinin çözdüğü ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2024'ün eylül ayında Roma'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bir anda magazinin en favori çiftlerinden oldu.

En başlarda asla birbirine yakıştırılmayan, Kaan Yıldırım'ın kabarık geçmişi sebebiyle tüm Pınar Deniz'in fanlarının ön yargıyla yaklaştığı aşk, zaman içerisinde hepimizin içine işledi. 

Evlilik kararından hemen önce çıkan bebek dedikoduları doğru çıkmış, Pınar Deniz'in mutluluktan ağzı kulaklarına varmış halleri heyecanı onunla beraber yaşamamıza vesile olmuştu. 

1 Nisan'da Fikret Hakan ismini verdikleri oğullarını ilk gördüğümüzde hepimiz aşık olduk; Pınar Deniz küçük bir kopya doğurmuştu! Bu üçlünün aile pozları ise herkesi haksız çıkaracak kadar aşk, huzur ve mutluluk kokuyordu.

Yeni bir projeyle Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olarak dönmesi beklenen Pınar Deniz'i en son Joy Awards'da görmüştük.

Arabistan'daki Joy Awards'a bu sene de birçok ünlü ismimiz katılmış, gördükleri ilgi hepimizin göğsünü kabartmıştı.

Joy Awards gecesine en sürprizli gelen isimse Pınar Deniz'di. Saçlarını kısacık kestiren Pınar Deniz yine ve yeniden güzelliğiyle ve asaletiyle hayran bıraktı.

O geceden sonra geçtiğimiz saatlerde yeni imajıyla ikinci kez görüntülenen Pınar Deniz, soluğu Tarkan konserinde alanlardan oldu.

19 Ocak'tan bu yana peş peşe düzenlediği konserlerinde İstanbullularla buluşan Tarkan, bir haftadır ülke gündeminin tam göbeğinde oturuyor. Her konserinde de yüzlerce ünlüyü ağırlıyor! Bugün de konuklarından biri Pınar Deniz'di. Konsere yalnız katılan Pınar Deniz, 'Ölürüm Sana' tişörtüyle öne çıkarken girişte yaşadığı sorun ve kendisine sunulan çözümle de konuşuldu. 

Tarkan konserinin VIP girişinde yaşanan sorun nedeniyle içeri giremeden uzun süre beklediği öğrenilen Pınar Deniz'e Tarkan'ın abisinin bizzat yardımcı olduğu ortaya çıktı!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
