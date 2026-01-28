onedio
Paris Moda Haftası'na Giden Hande Erçel'in Ayakkabısı Tüm Kombinini Bozdu!

Paris Moda Haftası'na Giden Hande Erçel'in Ayakkabısı Tüm Kombinini Bozdu!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
28.01.2026 - 20:01

Paris moda Haftası'na katılmak üzere soluğu Paris'te alan Hande Erçel, tüm kombinini bozan topuksuz ayakkabılarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel için yıl hızlı başladı!

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel için yıl hızlı başladı!

2025'i iki dizi iki film, bir ayrılık bir de yeni aşkla bitiren Hande Erçel, dimdik bir duruş sergileyerek Sabancı defterini itinayla kapattı. 

Birkaç ay içerisinde yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir aşka yelken açtığını öğrendiğimiz Hande Erçel, sene boyunca kusursuz güzelliği ve global etkinliklerde bizi temsil edişiyle konuşuldu. 

2026'ya ise hızını hiç kesmeden başladı!

Erçel, geçtiğimiz saatlerde soluğu Paris'te aldı.

Şimdi bir de kombine boydan bakalım...

Şimdi bir de kombine boydan bakalım...

Konumuz ayakkabıları tabii ki! Paris'te fırtınalar estirip yine bir Türk imzası bırakacağından emin olduğumuz Hande Erçel, ilk Paris look'unda tüm kombinini bozan topuksuz, önü kare gelen ayakkabısıyla gündeme oturdu. 

Sosyal medya kullanıcılarının radarına takılan Hande, bu sefer bir miktar hayal kırıklığı yarattı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
