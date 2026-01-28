Paris Moda Haftası'na Giden Hande Erçel'in Ayakkabısı Tüm Kombinini Bozdu!

2025'i iki dizi iki film, bir ayrılık bir de yeni aşkla bitiren Hande Erçel, dimdik bir duruş sergileyerek Sabancı defterini itinayla kapattı.

Birkaç ay içerisinde yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir aşka yelken açtığını öğrendiğimiz Hande Erçel, sene boyunca kusursuz güzelliği ve global etkinliklerde bizi temsil edişiyle konuşuldu.

2026'ya ise hızını hiç kesmeden başladı!