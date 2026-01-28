Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Çıkarılan Doğukan Güngör Vedasında Gözyaşlarına Boğuldu!
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda testi pozitif çıktıktan sonra 4 sezondur başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör vedasında gözyaşlarına boğuldu.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, son birkaç haftadır zorlu bir süreçten geçiyor.
Doğukan Güngör'ün yerine Emre Dinler getirildi. Sessizliğini bozan Doğukan Güngör ilk açıklamasını geçtiğimiz günlerde yapmıştı.
Doğukan Güngör, az önce Kızılcık Şerbeti'ne tamamen veda etti. Sette bir "Hoşçakal partisi" düzenlenen Doğukan Güngör, gözyaşlarını tutamadı.
Yorumlar da gecikmedi...
