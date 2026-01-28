onedio
Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Çıkarılan Doğukan Güngör Vedasında Gözyaşlarına Boğuldu!

Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Çıkarılan Doğukan Güngör Vedasında Gözyaşlarına Boğuldu!

Lila Ceylan
28.01.2026 - 18:51
28.01.2026 - 18:51

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda testi pozitif çıktıktan sonra 4 sezondur başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör vedasında gözyaşlarına boğuldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, son birkaç haftadır zorlu bir süreçten geçiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, son birkaç haftadır zorlu bir süreçten geçiyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle, izleyicinin sinir uçlarıyla oynayacak kadar iyi bir performans sergilen Doğukan Güngör, son zamanlarda yıldızı en parlayan oyunculardan biriydi.  

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda adı geçenlerden biri olmuştu. Testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra 4 sezondur başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı.

Doğukan Güngör'ün yerine Emre Dinler getirildi. Sessizliğini bozan Doğukan Güngör ilk açıklamasını geçtiğimiz günlerde yapmıştı.

Doğukan Güngör'ün yerine Emre Dinler getirildi. Sessizliğini bozan Doğukan Güngör ilk açıklamasını geçtiğimiz günlerde yapmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin kararıyla diziden çıkarıldığını belirtmiş, 'Hayatta herkesin hata yapabileceğini kendisinin de bir hata yaptığını ve pişman olduğunu dile getirmişti. 

“Bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Yaşananlar sonrası kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için söz vermiştim' ifadelerini kullanan Doğukan Güngör, 'Kamuoyuna da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım' demişti.

Doğukan Güngör, az önce Kızılcık Şerbeti'ne tamamen veda etti. Sette bir "Hoşçakal partisi" düzenlenen Doğukan Güngör, gözyaşlarını tutamadı.

Yorumlar da gecikmedi...

Yorumlar da gecikmedi...
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Deniz

Doğukan hakkında dedikodu sayfaları, magazin yorumcuları “kulağımızı hiç hoş şeyler gelmiyor hakkında, bizi çok şaşırttı” deyip duruyorlardı. Kısaca kendi et... Devamını Gör