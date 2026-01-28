onedio
Rafine Zevkleri Olan Hazal Türesan, En Sevdiği Küfrü Açıkladı!

Lila Ceylan
28.01.2026 - 16:59

Hazal Türesan'ın yaklaşık bir yıl önce katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programından bir kesit yeniden gündem oldu. Türesan'ın en sevdiği küfrü duymanız lazım!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ta Derya Karslı karakterine hayat veren Hazal Türesan, son zamnaların en popüler isimlerinden.

Bugüne dek; Mucize Doktor, Kara Para Aşk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kızıl Goncalar, Sarmaşık Zamanı, Lohusa gibi birçok yapımda rol alan Hazal Türesan, eğlenceli karakteri ve dobra halleriyle öne çıkıyor. 

Sosyal medya paylaşımlarıyla da ayrıca dikkat çeken Hazal Türesan ünlüler dünyasındaki en sevilen, en herkesle mutlaka bir arkadaşlığı olan kişiler arasında yer alıyor.

Şimdilerde Veliaht'ta müthiş bir performans sergileyen Türesan, geçtiğimiz saatlerde birkaç ay önce katıldığı programdaki kesitle gündeme oturdu.

Fan kitlesi günden güne büyüyen Hazal Türesan, yaklaşık bir sene önce; 2025'in şubat ayında İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olmuştu. 

O zaman da gündeme oturan röportajdan bir kesit X'te yeniden öne çıkarıldı. En sevdiği küfrü açıklayan Hazal Türesan göreni kahkahaya boğmayı başardı. 

Oldukça nostaljik bir küfür tercih eden Hazal Türesan, rafine zevklere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlarken birçoklarının dağarcığına da yeni bir küfür ekledi.

İşte yeniden gündem olan o anlar ve o küfür!

twitter.com
