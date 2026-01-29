onedio
Sydney Sweeney Yeni İç Çamaşırı Markasını Ürünleri Deneyerek Tanıttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2026 - 08:46

Euphoria’nın Cassie’si Sydney Sweeney, oyunculuğuyla olduğu kadar sıra dışı girişimleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendi banyo suyundan üretilen sabunlarıyla ortalığı karıştıran ünlü yıldız, bu kez SYRN adını verdiği iç çamaşırı markasıyla gündemde.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sydney Sweeney, Hollywood’un son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri.

Hayatımıza ilk olarak Everything Sucks! ve The Handmaid’s Tale gibi yapımlarla girmiş olsa da asıl patlamasını HBO’nun olay yaratan dizisi Euphoria ile yapan Sweeney, dizinin ilk sezonundan bu yana Cassie Howard karakterine hayat veriyor.

Duygusal kırılganlığıyla olduğu kadar çarpıcı fiziksel özellikleriyle de ilk günden itibaren gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, “Fazla seksi”, “Hollywood klişesi”, “erkek bakışına hizmet ediyor” gibi polemiklerin merkezine sık sık yerleşiyor.

Sydney Sweeney’nin yalnızca oyunculuğuyla değil, enteresan girişimleriyle de magazin tarihine geçtiğini söylemek mümkün.

Bir süre önce kendi banyo suyundan üretilen sabunları piyasaya süren oyuncu, interneti kelimenin tam anlamıyla ikiye bölmüştü. Kimi bu fikri “pazarlama dehası” olarak överken, kimi de fazlasıyla tuhaf buldu. 

Ancak gerçek şu ki; özellikle erkek hayranların yoğun ilgisiyle sabunlar kısa sürede yok sattı. Sosyal medyada “erkeklerin çıldırdığı”, “koleksiyon gibi saklandığı” yorumları dolaşırken, Sweeney bu hamlesiyle viral olmayı fazlasıyla başardı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ve şimdi Sydney Sweeney’den bir girişim daha geldi… Bu kez çok daha “makul” bir yerden.

Ünlü oyuncu, SYRN isimli kendi iç çamaşırı markasını çıkardı ve markasını bizzat iç çamaşırlarını deneyerek tanıttı. 

Sweeney hem marka yüzü hem de en güçlü reklam unsuru olarak karşımıza çıktı. Minimal ama iddialı tasarımlarla dikkat çeken marka, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı bile. Görünen o ki Sydney Sweeney, hem ekranda hem de iş dünyasında adından söz ettirmeye çok kararlı. E başarılı da...

İşte o anlar:

