Sydney Sweeney Yeni İç Çamaşırı Markasını Ürünleri Deneyerek Tanıttı!

Hayatımıza ilk olarak Everything Sucks! ve The Handmaid’s Tale gibi yapımlarla girmiş olsa da asıl patlamasını HBO’nun olay yaratan dizisi Euphoria ile yapan Sweeney, dizinin ilk sezonundan bu yana Cassie Howard karakterine hayat veriyor.

Duygusal kırılganlığıyla olduğu kadar çarpıcı fiziksel özellikleriyle de ilk günden itibaren gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, “Fazla seksi”, “Hollywood klişesi”, “erkek bakışına hizmet ediyor” gibi polemiklerin merkezine sık sık yerleşiyor.