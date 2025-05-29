Bu İşin Tadı Kaçtı: Sydney Sweeney'in 'Kendi Banyo Suyundan' Sabun Yapacağını Öğrenen Erkekler Sıraya Girdi

O kadar ki kendisinin tüm kirlerini attığı banyo suyundan üretilmiş bu sabunlar pek bir ilgi çekti. Yalnızca yurt dışında değil, ülkemizde de gündem oldu tabii.

Kimilerinin midesi bulandıran bu eşi benzeri görülmemiş sabunlar, kimilerinin de 'Nerede satılıyor?' diyerek hemen üstüne atlamasına sebep oldu.

Bizim düşüncemiz belli, böyle bir ürüne kim neden ihtiyaç duyar, bir kadın neden erkeklere özel böyle bir girişime soyunur bilemiyoruz, anlamıyoruz da açıkçası. Fakat herkes aynı fikirde değil... Gelin, X ve Instagram'da hızlıca yayılan bu yeni ürüne yurdum insanından gelen yorumları beraber inceleyelim.