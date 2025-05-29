Bu İşin Tadı Kaçtı: Sydney Sweeney'in 'Kendi Banyo Suyundan' Sabun Yapacağını Öğrenen Erkekler Sıraya Girdi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz...
Dünyaca ünlü aktris Sydney Sweeney, erkeklere özel, sınırlı sayıda sabun üreteceğini duyurdu. Sabunun içeriği ise hem yurt dışında hem de ülkemizde büyük ses getirdi...
Gelin, 'kendi banyo suyunu' kullanarak sabun üreten Sydney Sweeney'e kimler yükselmiş, kimler tiksinmiş beraber görelim!
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Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney, “Euphoria” dizisindeki Cassie karakteriyle adeta parlayan bir yıldız gibi hayatımıza düştü!
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Bugün gündemde olmasının sebebi ise eşi benzeri duyulmamış, kiminin midesini kaldıran, kiminin de büyük düştüğü yeni projesi...
Erkek hayranlarının çoğunlukta olduğunu söylemiştik. Kendisine tepeden tırnağa tapan bir kesim var anlayacağınız.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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