onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu İşin Tadı Kaçtı: Sydney Sweeney'in 'Kendi Banyo Suyundan' Sabun Yapacağını Öğrenen Erkekler Sıraya Girdi

Bu İşin Tadı Kaçtı: Sydney Sweeney'in 'Kendi Banyo Suyundan' Sabun Yapacağını Öğrenen Erkekler Sıraya Girdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2025 - 18:23

Dünyaca ünlü aktris Sydney Sweeney, erkeklere özel, sınırlı sayıda sabun üreteceğini duyurdu. Sabunun içeriği ise hem yurt dışında hem de ülkemizde büyük ses getirdi... 

Gelin, 'kendi banyo suyunu' kullanarak sabun üreten Sydney Sweeney'e kimler yükselmiş, kimler tiksinmiş beraber görelim!

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney, “Euphoria” dizisindeki Cassie karakteriyle adeta parlayan bir yıldız gibi hayatımıza düştü!

Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney, “Euphoria” dizisindeki Cassie karakteriyle adeta parlayan bir yıldız gibi hayatımıza düştü!

Oyunculuğu kadar fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çeken Sydney, bir süredir hem Hollywood’da hem de sosyal medyada adından söz ettiriyor. 

Son dönemdeki yeni projeleri, çarpıcı kırmızı halı görünümleri ve “Anyone But You” filmindeki performansıyla öne çıkan Sydney Sweeney, Türkiye’de de sosyal medyada büyük bir dalga yaratmış durumda. Dünya çapında da olduğu gibi ülkemizde de erkek hayranı oldukça fazla.

Bugün gündemde olmasının sebebi ise eşi benzeri duyulmamış, kiminin midesini kaldıran, kiminin de büyük düştüğü yeni projesi...

Bugün gündemde olmasının sebebi ise eşi benzeri duyulmamış, kiminin midesini kaldıran, kiminin de büyük düştüğü yeni projesi...

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, kendi banyo suyunu kullanarak 'erkeklere özel' sabun ürettiğini duyurdu. 

Dr. Squatch iş birliğiyle sınırlı sayıda, tam 5.000 adet “Bathwater Bliss” sabun üreten Sydney, sabunlara “banyo suyundan üretilmiştir” sertifikası da ekledi.

Sydney, geçtiğimiz yıl markanın elçisi olmuş, köpük dolu bir küvette oturup vücut jeli satarken çektiği reklamla sosyal medyada olay olmuştu. Reklamda, “Merhaba siz kirli küçük çocuklar… Vücudumla ilgileniyor musunuz? İlgilenmeyin, çünkü bu sabun çocuklar için değil, adamlar için!” sözleriyle dikkat çekmişti.

Erkek hayranlarının çoğunlukta olduğunu söylemiştik. Kendisine tepeden tırnağa tapan bir kesim var anlayacağınız.

Erkek hayranlarının çoğunlukta olduğunu söylemiştik. Kendisine tepeden tırnağa tapan bir kesim var anlayacağınız.

O kadar ki kendisinin tüm kirlerini attığı banyo suyundan üretilmiş bu sabunlar pek bir ilgi çekti. Yalnızca yurt dışında değil, ülkemizde de gündem oldu tabii. 

Kimilerinin midesi bulandıran bu eşi benzeri görülmemiş sabunlar, kimilerinin de 'Nerede satılıyor?' diyerek hemen üstüne atlamasına sebep oldu. 

Bizim düşüncemiz belli, böyle bir ürüne kim neden ihtiyaç duyar, bir kadın neden erkeklere özel böyle bir girişime soyunur bilemiyoruz, anlamıyoruz da açıkçası. Fakat herkes aynı fikirde değil... Gelin, X ve Instagram'da hızlıca yayılan bu yeni ürüne yurdum insanından gelen yorumları beraber inceleyelim.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın