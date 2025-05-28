Takipçilerini Uyardı: Ata Demirer, Bir Esnafla Perşembe Pazarında Yaşadığı Akılalmaz Olayı Anlattı

Sektördeki başarısı bir yana, özel hayatı, verdiği kilolar ve İstanbul'un karmaşasından uzak yaşamıyla sık sık merak edilen, magazine de konu olan Ata Demirer'i en son 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinde, Uğur Yücel'le beraber izledik biliyorsunuz.

Netflix'te yayınlanan dizide Esra Bilgiç, Altan Erkekli ve Lale Mansur gibi isimler de yer alıyordu. Oldukça beğenilen dizi, bir kez daha Ata Demirer mizahının kalitesini kanıtladı.