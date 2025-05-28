Takipçilerini Uyardı: Ata Demirer, Bir Esnafla Perşembe Pazarında Yaşadığı Akılalmaz Olayı Anlattı
Ünlü komedyen Ata Demirer X hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz saatlerde bir esnafla arasında yaşanan tatsız olayı anlattı. Takipçilerini uyaran Ata Demirer, ülkenin geldiği halden yakınırken 'Devir şiddet devri' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Komedi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ata Demirer, yıllardır daima sempatik ve neşeli bulunan nadir isimlerden!
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Uzun yıllardır Bozcaada'da yaşayan, şimdilerde de tam yaz arifesinde Bozcaada'nın en güzel döneminin keyfini çıkaran Ata Demirer, bu sefer kendisini epey sinirlendiren bir hadiseyle gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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