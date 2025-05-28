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Takipçilerini Uyardı: Ata Demirer, Bir Esnafla Perşembe Pazarında Yaşadığı Akılalmaz Olayı Anlattı

Takipçilerini Uyardı: Ata Demirer, Bir Esnafla Perşembe Pazarında Yaşadığı Akılalmaz Olayı Anlattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2025 - 20:32

Ünlü komedyen Ata Demirer X hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz saatlerde bir esnafla arasında yaşanan tatsız olayı anlattı. Takipçilerini uyaran Ata Demirer, ülkenin geldiği halden yakınırken 'Devir şiddet devri' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Komedi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ata Demirer, yıllardır daima sempatik ve neşeli bulunan nadir isimlerden!

Komedi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ata Demirer, yıllardır daima sempatik ve neşeli bulunan nadir isimlerden!

Sektördeki başarısı bir yana, özel hayatı, verdiği kilolar ve İstanbul'un karmaşasından uzak yaşamıyla sık sık merak edilen, magazine de konu olan Ata Demirer'i en son 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinde, Uğur Yücel'le beraber izledik biliyorsunuz.

Netflix'te yayınlanan dizide Esra Bilgiç, Altan Erkekli ve Lale Mansur gibi isimler de yer alıyordu. Oldukça beğenilen dizi, bir kez daha Ata Demirer mizahının kalitesini kanıtladı.

Uzun yıllardır Bozcaada'da yaşayan, şimdilerde de tam yaz arifesinde Bozcaada'nın en güzel döneminin keyfini çıkaran Ata Demirer, bu sefer kendisini epey sinirlendiren bir hadiseyle gündeme oturdu.

Uzun yıllardır Bozcaada'da yaşayan, şimdilerde de tam yaz arifesinde Bozcaada'nın en güzel döneminin keyfini çıkaran Ata Demirer, bu sefer kendisini epey sinirlendiren bir hadiseyle gündeme oturdu.

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından yaptığı paylaşımda perşembe pazarında bir esnafla yaşadığı olayı anlattı ve takipçilerini de uyardı. 

Esnafla fırın sorduğu için arasında geçen gergin diyaloğu aktaran Ata Demirer, 

'Bu diyalog sabah, perşembe pazarında bir esnafla benim aramda yaşandı! Muhtemelen şapka falan filan beni tanımadı ama üzücü olanı da bu zaten, artık kimsenin eski hali yok! Devir şiddet devri, tahammülsüzlük devri! Siz  siz olun sokakta kimseyle tartışmayın tamamen piyango!' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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