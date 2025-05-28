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Ortalık Karışacak: Eski Defterleri Açan Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman Hakkında Şok İtiraf!

Ortalık Karışacak: Eski Defterleri Açan Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman Hakkında Şok İtiraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2025 - 19:52

Gel Konuşalım programının sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, eski defterleri açmaya karar verdi. Fikret Orman ve Esra Erol hakkında şoke eden itiraflarda bulunan Ece Erken, kendisine yapılan saygısızlığı anlattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı ile sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, geçtiğimiz saatlerde eski defterleri açmaya karar verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı ile sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, geçtiğimiz saatlerde eski defterleri açmaya karar verdi.

Yıllar önce yaşanan bir hadiseden bahsetmeye karar veren Ece Erken, son zamanlarda gündemden düşmeyen Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la yaşadıklarını anlattı. 

Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığında olduğu dönem, kulübün özel bir gecesi için kendisine sunuculuk teklif ettiğini söyleyen Ece Erken, hiç beklemediği anda, hiçbir açıklamaya gerek duyulmaksızın sunuculuk işinin güme gittiğini açıkladı.

Sebebininse Fikret Orman aracılığıyla eski dostu Esra Erol'dan yediği kazık olduğunu söyledi!

Sebebininse Fikret Orman aracılığıyla eski dostu Esra Erol'dan yediği kazık olduğunu söyledi!

O zaman sıkı fıkı olduğu Esra Erol'u oğlu Eymen'in doğum gününde Fikret Orman'la tanıştırdığını açıklayan koyu Beşiktaşlı Ece Erken, o günden sonra kendisine teklif edilen sunuculuk pozisyonunun Esra Erol'a verildiğini dile getirdi.

"Bu bir karakter meselesi" diyerek hem Esra Erol hem de Fikret Orman'a taş atan Ece Erken, olayı şu sözlerle anlattı;

"Bu bir karakter meselesi" diyerek hem Esra Erol hem de Fikret Orman'a taş atan Ece Erken, olayı şu sözlerle anlattı;

'Fikret Orman'ın bana yaptığını hemen açıklıyorum. Bizim bir gecemiz vardı, çok büyük bir gece. Ece dedi, o geceyi sen sunuyorsun, hiçbir iş almıyorsun dedi vs. Sonra Eymen'in doğum gününde Esra Erol'la Fikret Orman'ı tanıştırdım. Bir anda o geceyi Esra sundu ve bana haber bile verilmedi. Ben o günü boş tutmuştum. Açıklama bile yapılmadı. Benim kadar da sağlıklı bir taraftar yoktur, kongre üyesiyim, yıllarımı verdim. Serdar Bilgili döneminde her organizasyonu ben sundum. Beni sundurmadı, ilk defa zaten öyle bir gece yapılacaktı Beşiktaş'a. Bu karakter meselesi' dedi.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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