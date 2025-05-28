Ortalık Karışacak: Eski Defterleri Açan Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman Hakkında Şok İtiraf!

'Fikret Orman'ın bana yaptığını hemen açıklıyorum. Bizim bir gecemiz vardı, çok büyük bir gece. Ece dedi, o geceyi sen sunuyorsun, hiçbir iş almıyorsun dedi vs. Sonra Eymen'in doğum gününde Esra Erol'la Fikret Orman'ı tanıştırdım. Bir anda o geceyi Esra sundu ve bana haber bile verilmedi. Ben o günü boş tutmuştum. Açıklama bile yapılmadı. Benim kadar da sağlıklı bir taraftar yoktur, kongre üyesiyim, yıllarımı verdim. Serdar Bilgili döneminde her organizasyonu ben sundum. Beni sundurmadı, ilk defa zaten öyle bir gece yapılacaktı Beşiktaş'a. Bu karakter meselesi' dedi.