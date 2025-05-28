Ortalık Karışacak: Eski Defterleri Açan Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman Hakkında Şok İtiraf!
Gel Konuşalım programının sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, eski defterleri açmaya karar verdi. Fikret Orman ve Esra Erol hakkında şoke eden itiraflarda bulunan Ece Erken, kendisine yapılan saygısızlığı anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı ile sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, geçtiğimiz saatlerde eski defterleri açmaya karar verdi.
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Sebebininse Fikret Orman aracılığıyla eski dostu Esra Erol'dan yediği kazık olduğunu söyledi!
"Bu bir karakter meselesi" diyerek hem Esra Erol hem de Fikret Orman'a taş atan Ece Erken, olayı şu sözlerle anlattı;
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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