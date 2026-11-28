Çalışmada 12 farklı kohorttan toplam 1 milyon 450 bin 633 yetişkinin egzom dizilemesi analiz edildi. 826 bin 66 kişilik keşif grubunda boyla ilişkili 207 gen saptandı. Bu genlerin yüzde 98'i, ek olarak incelenen 624 bin 567 kişide de doğrulandı.

Boy, uzun süredir insan genetiğinin model özelliği sayılıyor. Ancak şimdiye dek açıklamalar ağırlıklı olarak çok yaygın ve etkisi küçük genetik varyasyonlara odaklandı. Bu varyasyonlardan 3 bin 34 tanesi boydaki farkların yaklaşık dörtte birini açıklıyor. Nadir varyasyonlar ise büyük ölçüde keşfedilmemiş halde kalıyordu.