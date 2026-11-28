1,4 Milyon Kişinin DNA'sı İncelendi: Boyu 17 Santimetre Kısaltan Gen Bulundu
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Nature dergisinde yayımlanan dev bir genetik çalışma, boyun yalnızca yaygın küçük genetik farklarla değil, çok nadir mutasyonlarla da belirlenebildiğini gösterdi. 1,4 milyonu aşkın kişinin DNA'sının incelendiği araştırmada, tek bir geni bozan mutasyonların kişinin boyunu 17 santimetreye kadar değiştirebildiği saptandı.
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Kaynak: Nature
Araştırmacılar 12 kohorttan 1,4 milyondan fazla kişinin verisini inceleyerek boyla ilişkili 207 gen belirledi.
En nadir ve en zararlı mutasyonlar, boyu bir kopyada 17 santimetreye kadar kısaltabiliyor ya da 11 santimetre uzatabiliyor.
Bulgular boy tahmini ve klinik genetik için yeni kapılar aralıyor ancak her gende tablo aynı değil.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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