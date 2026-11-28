John J. Loud'un 30 Ekim 1888 tarihli patenti, deri ve tahta gibi pürüzlü yüzeyleri işaretlemek için tasarlanmış bilyeli bir kalemi anlatır. Kâğıtta işe yaramadığı için unutuldu. Macar gazeteci László Bíró, matbaa mürekkebinin ne kadar çabuk kuruduğunu görünce aynı fikri yeniden ele aldı ve 1938'de kendi patentini aldı. Arjantin'de tükenmez kaleme bugün de birome deniyor.