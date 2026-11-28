Tükenmez Kalem 1938'de, Kendi Kapanan Su Isıtıcısı 1955'te Geldi: Düşündüğünüzden Yeni 14 İcat
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Elde taşınan ilk elektronik hesap makinesinin prototipi 1967'de yapıldı, insanın Ay'a ayak basmasından yalnızca iki yıl önce. Buzdolabından kredi kartına her gün elimizin altında duran 14 şeyin çoğu bu kadar yeni.
1. Cebe Sığan Hesap Makinesi 1967'de Doğdu
2. Buzdolabı Mutfağa 1910'larda Girdi
3. Kâğıt Pipetten Önce Çavdar Sapı Vardı
4. Alkalin Pil 1959'da Satışa Çıktı
5. Kombinin Atası 1894'te Patent Aldı
6. Gümüş Sırlı Ayna 1835'te Ortaya Çıktı
7. İlk Tükenmez Kalem Kâğıda Yazamıyordu
8. İlk Elektrikli Matkap 1889'da Madenler İçin Yapıldı
9. Kredi Kartı Önce Bir Romanda Geçti
10. Tıraş Bıçağına İlk Koruyucuyu Bir Fransız Taktı
11. Sutyenin Patenti İki Mendille Alındı
12. Penisilin 1928'de Bulundu, İlaç Olması 12 Yıl Sürdü
13. İlk Modern Kulaklık Bir Mutfakta Yapıldı
14. Kendi Kendine Kapanan Su Isıtıcısı 1955'te Geldi
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