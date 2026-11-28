TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'in kadrosu her gün biraz daha büyüyor. Pelin Akil'in ekrana dönmesi ve Ferit Kaya'nın kadroya katılmasının ardından diziye sevilen bir isim daha dahil oldu: Gökhan Alkan. Alkan, dizide 'Murathan' karakterini canlandıracak.

Kaynak: Birsen Altuntaş