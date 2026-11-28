TV8'in Yeni Dizisi Mükemmel Anneler'e Sürpriz İsim!
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TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'in kadrosu her gün biraz daha büyüyor. Pelin Akil'in ekrana dönmesi ve Ferit Kaya'nın kadroya katılmasının ardından diziye sevilen bir isim daha dahil oldu: Gökhan Alkan. Alkan, dizide 'Murathan' karakterini canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Mükemmel Anneler, Pem Yapım imzalı ve TV8 için çekilen yeni bir dizi.
Gökhan Alkan, dizide gençlerin okulundaki yüzme hocası Murathan'ı canlandıracak.
Dizinin okuma provası yarın yapılacak, çekimler önümüzdeki hafta başlayacak.
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