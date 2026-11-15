Pelin Akil Ekrana Dönüyor, "Mükemmel Anneler" Kadrosunda Rol Alacak
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Pelin Akil yeniden set yolunda. Gelen teklifleri değerlendiren oyuncu, tv8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'e katılmaya karar verdi. Akil, dizide Banu karakterini canlandıracak. Kadroda daha önce Ebru Özkan ve Deniz Çakır'ın adı açıklanmıştı.
Pelin Akil, Banu olacak.
Neslihan'ı Deniz Çakır oynayacak.
Zümra rolü Ebru Özkan'da.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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