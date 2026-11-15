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Pelin Akil Ekrana Dönüyor, "Mükemmel Anneler" Kadrosunda Rol Alacak

Pelin Akil Ekrana Dönüyor, "Mükemmel Anneler" Kadrosunda Rol Alacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 19:28 Son Güncelleme: 15.11.2026 - 19:29
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Pelin Akil yeniden set yolunda. Gelen teklifleri değerlendiren oyuncu, tv8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'e katılmaya karar verdi. Akil, dizide Banu karakterini canlandıracak. Kadroda daha önce Ebru Özkan ve Deniz Çakır'ın adı açıklanmıştı.

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Pelin Akil, Banu olacak.

Pelin Akil, Banu olacak.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Akil, masasındaki teklifleri tek tek değerlendirdi. Kararını Mükemmel Anneler'den yana kullandı. Dizi kadın dünyasını çarpıcı bir dille ele alıyor ve Banu da bu hikâyenin içinde yer alacak.

Neslihan'ı Deniz Çakır oynayacak.

Neslihan'ı Deniz Çakır oynayacak.

Deniz Çakır, kadroya ilk duyurulan isimlerden biriydi ve Neslihan rolüne hayat verecek. Dizinin senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturacak.

Zümra rolü Ebru Özkan'da.

Zümra rolü Ebru Özkan'da.

Ebru Özkan da Zümra karakterini canlandıracak. Dizinin kamera karşısına geçmesi ay sonuna planlanıyor. Yayın için ise yeni yıl hedefleniyor ve proje tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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