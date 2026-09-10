Pelin Akil’in Yıllar Önce Kurduğu Cümle Gerçeğe Dönüşmüş: “Sözlerimize Dikkat Edelim”
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=W4cAK...
Dokuz yıllık evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina için bir araya gelmeye devam ederken birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla da gündeme geliyor. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Akil, bu kez çocukluk yıllarında ettiği bir dileğin Anıl Altan’la evliliği sayesinde nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlattı. Çocukluk aşkının adının da Anıl olduğunu açıklayan oyuncunun “Sözlerimize dikkat edelim, bir şekilde gerçekleşti” ve “İyi ki evlendik” sözleri dikkat çekti.
Kaynak:Empati
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Pelin Akil ve Anıl Altan’ın Arka Sıradakiler setinde başlayan ilişkisi, uzun yıllar magazin dünyasının en sevilen aşklarından biri oldu.
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Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Pelin Akil, Anıl Altan’la evlenmesinin çocukken ettiği bir dilekle bağlantılı olabileceğini anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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