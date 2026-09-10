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Pelin Akil’in Yıllar Önce Kurduğu Cümle Gerçeğe Dönüşmüş: “Sözlerimize Dikkat Edelim”

Pelin Akil’in Yıllar Önce Kurduğu Cümle Gerçeğe Dönüşmüş: “Sözlerimize Dikkat Edelim”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 15:17
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Dokuz yıllık evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina için bir araya gelmeye devam ederken birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla da gündeme geliyor. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Akil, bu kez çocukluk yıllarında ettiği bir dileğin Anıl Altan’la evliliği sayesinde nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlattı. Çocukluk aşkının adının da Anıl olduğunu açıklayan oyuncunun “Sözlerimize dikkat edelim, bir şekilde gerçekleşti” ve “İyi ki evlendik” sözleri dikkat çekti.

Kaynak:Empati

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=W4cAK...
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Pelin Akil ve Anıl Altan’ın Arka Sıradakiler setinde başlayan ilişkisi, uzun yıllar magazin dünyasının en sevilen aşklarından biri oldu.

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın Arka Sıradakiler setinde başlayan ilişkisi, uzun yıllar magazin dünyasının en sevilen aşklarından biri oldu.

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın yolları, ikisinin de rol aldığı Arka Sıradakiler dizisinin setinde kesişti. Set arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönüşen çift, ilişkilerini yaklaşık üç yıl sürdürdükten sonra 2016 yılında hayatlarını birleştirdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları eğlenceli videolar ve birbirlerine yaptıkları şakalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ikili, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına aldı. Anne ve baba olduktan sonra da aile hayatlarından samimi kesitler paylaşmaya devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun süre magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterildi.

Ancak çiftin evliliğinde yaşanan kriz iddiaları, aradan geçen yılların ardından gündeme gelmeye başladı. Pelin Akil, uzun süre söylentiler hakkında net bir açıklama yapmasa da daha sonra Anıl Altan’la yollarını ayırdıklarını doğruladı. Dokuz yıllık evliliklerini sonlandıran ikili, kızları Alin ve Lina için bir araya gelmeye ve arkadaşlıklarını sürdürmeye devam etti.

Pelin Akil’in ayrılığın ardından katıldığı Empati programında eski eşi hakkında kullandığı sözler ise dikkat çekti.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Pelin Akil, Anıl Altan’la evlenmesinin çocukken ettiği bir dilekle bağlantılı olabileceğini anlattı.

Kariyerinin ve özel hayatının bilinmeyen yönlerinden bahseden oyuncu, çocukluk yıllarına uzanan oldukça ilginç bir tesadüfü ilk kez paylaştı. Pelin Akil’in anlattığına göre çocukluk aşkının adı da Anıl’dı.

O dönem sevdiği çocuğa kavuşmayı hayal eden Akil, içinden “Umarım bir gün Anıl’la evlenirim” şeklinde bir dilekte bulunmuştu. Elbette çocukluk yıllarında kurduğu bu cümlenin, hayatının ilerleyen döneminde farklı bir Anıl’la gerçekleşeceğinden habersizdi.

Yıllar sonra oyuncu Anıl Altan’la tanışan, uzun bir ilişki yaşayan ve onunla evlenen Pelin Akil, çocukken ettiği dileğin bir şekilde gerçeğe dönüşmesini gülerek anlattı. Yaşadığı tesadüf karşısında kendisinin de şaşırdığını belirten oyuncu, “Sözlerimize dikkat edelim, bir şekilde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Çocukluk aşkı için kurduğu evlilik hayalinin yıllar sonra Anıl Altan’la gerçekleşmesi, programdaki en eğlenceli anlardan birine dönüştü.

Dokuz yıllık evlilikleri sona ermiş olsa da geçmişine pişmanlıkla bakmadığını gösteren Pelin Akil, Anıl Altan’la evlenmiş olmaktan mutluluk duyduğunu açıkça dile getirdi. “İyi ki evlendik” diyen oyuncunun bu sözleri, ayrılığın ardından eski eşiyle ilgili yaptığı en samimi açıklamalardan biri oldu.

Anıl Altan’la evliliğinden ikiz kızları Alin ve Lina’nın dünyaya gelmesi de Pelin Akil’in geçmişine sevgiyle bakmasının en önemli nedenlerinden biri. İlişkileri karı-koca olarak sona erse de çiftin kızları için kurdukları aile bağını korumaya çalıştıkları biliniyor.

Akil’in “Sözlerimize dikkat edelim” diyerek anlattığı çocukluk anısı ise sosyal medyada da ilgi gördü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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