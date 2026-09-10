Pelin Akil’in Yıllar Önce Kurduğu Cümle Gerçeğe Dönüşmüş: “Sözlerimize Dikkat Edelim”

Kariyerinin ve özel hayatının bilinmeyen yönlerinden bahseden oyuncu, çocukluk yıllarına uzanan oldukça ilginç bir tesadüfü ilk kez paylaştı. Pelin Akil’in anlattığına göre çocukluk aşkının adı da Anıl’dı.

O dönem sevdiği çocuğa kavuşmayı hayal eden Akil, içinden “Umarım bir gün Anıl’la evlenirim” şeklinde bir dilekte bulunmuştu. Elbette çocukluk yıllarında kurduğu bu cümlenin, hayatının ilerleyen döneminde farklı bir Anıl’la gerçekleşeceğinden habersizdi.

Yıllar sonra oyuncu Anıl Altan’la tanışan, uzun bir ilişki yaşayan ve onunla evlenen Pelin Akil, çocukken ettiği dileğin bir şekilde gerçeğe dönüşmesini gülerek anlattı. Yaşadığı tesadüf karşısında kendisinin de şaşırdığını belirten oyuncu, “Sözlerimize dikkat edelim, bir şekilde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Çocukluk aşkı için kurduğu evlilik hayalinin yıllar sonra Anıl Altan’la gerçekleşmesi, programdaki en eğlenceli anlardan birine dönüştü.

Dokuz yıllık evlilikleri sona ermiş olsa da geçmişine pişmanlıkla bakmadığını gösteren Pelin Akil, Anıl Altan’la evlenmiş olmaktan mutluluk duyduğunu açıkça dile getirdi. “İyi ki evlendik” diyen oyuncunun bu sözleri, ayrılığın ardından eski eşiyle ilgili yaptığı en samimi açıklamalardan biri oldu.

Anıl Altan’la evliliğinden ikiz kızları Alin ve Lina’nın dünyaya gelmesi de Pelin Akil’in geçmişine sevgiyle bakmasının en önemli nedenlerinden biri. İlişkileri karı-koca olarak sona erse de çiftin kızları için kurdukları aile bağını korumaya çalıştıkları biliniyor.

Akil’in “Sözlerimize dikkat edelim” diyerek anlattığı çocukluk anısı ise sosyal medyada da ilgi gördü.