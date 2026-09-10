Güllü'nün Ölümünde Yeni Ses Kaydı Kan Dondurdu: Olay Gecesinde Yaşananları Tek Tek Anlattı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ortaya çıkan her yeni detay tüyler ürpertmeye devam ediyor. ATV Ana Haber’in özel haberine göre, olay gecesi evde bulunan ve daha sonra Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suçlayıcı ifadeler veren Sultan Nur Ulu’ya ait yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Neden uzun süre sustuğunu anlatan Ulu, Tuğyan’ın annesinin ölümünün ardından kendisini parçalarcasına ağladığını öne sürdü. Sultan Nur’un “Sana kim inanır?” diyerek yaşadığı korkuyu anlattığı ve Tuğyan’ı “Oscar’lık bir performans sergilemekle” suçladığı sözleri gündeme bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi, ilk günden itibaren şüpheleri beraberinde getirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü’nün ölümüyle ilgili ilk duruşma beklenirken, Sultan Nur Ulu’ya ait olduğu belirtilen yeni bir telefon konuşması ortaya çıktı.
Sultan Nur Ulu’nun kayıtlara yansıyan ifadeleri şöyleydi:
Sultan Nur Ulu, aynı ses kaydında olay gecesine ilişkin yeni ayrıntılar verirken Tuğyan’ın “Oscar’lık bir performans” sergilediğini iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın