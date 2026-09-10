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Güllü'nün Ölümünde Yeni Ses Kaydı Kan Dondurdu: Olay Gecesinde Yaşananları Tek Tek Anlattı!

Güllü'nün Ölümünde Yeni Ses Kaydı Kan Dondurdu: Olay Gecesinde Yaşananları Tek Tek Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 13:22
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Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ortaya çıkan her yeni detay tüyler ürpertmeye devam ediyor. ATV Ana Haber’in özel haberine göre, olay gecesi evde bulunan ve daha sonra Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suçlayıcı ifadeler veren Sultan Nur Ulu’ya ait yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Neden uzun süre sustuğunu anlatan Ulu, Tuğyan’ın annesinin ölümünün ardından kendisini parçalarcasına ağladığını öne sürdü. Sultan Nur’un “Sana kim inanır?” diyerek yaşadığı korkuyu anlattığı ve Tuğyan’ı “Oscar’lık bir performans sergilemekle” suçladığı sözleri gündeme bomba gibi düştü.

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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi, ilk günden itibaren şüpheleri beraberinde getirmişti.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi, ilk günden itibaren şüpheleri beraberinde getirmişti.

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ilk saatlerinde ünlü şarkıcının evde müzik eşliğinde eğlenirken dengesini kaybettiği ihtimali üzerinde durulsa da soruşturma ilerledikçe dosyadaki tanık ifadeleri, görüntüler ve ses kayıtları farklı iddiaları gündeme getirdi.

Olay gecesi evde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da bulunduğu belirlendi. Soruşturmanın ilk aşamalarında Güllü’nün kazara düştüğü yönünde ifadeler verildiği öne sürülürken, olaydan yaklaşık iki ay sonra Tuğyan ile Sultan Nur’un yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanması dosyanın seyrini değiştirdi.

Sultan Nur Ulu, daha sonra verdiği ifadesinde önceki anlatımından farklı olarak Güllü’nün pencereden kazara düşmediğini, kızı Tuğyan tarafından itildiğini iddia etti. Ulu’nun olay gecesine ilişkin canlandırma yaptığı görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamaları reddederken “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı; Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili ilk duruşma beklenirken, Sultan Nur Ulu’ya ait olduğu belirtilen yeni bir telefon konuşması ortaya çıktı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili ilk duruşma beklenirken, Sultan Nur Ulu’ya ait olduğu belirtilen yeni bir telefon konuşması ortaya çıktı.

ATV Ana Haber’in özel haberine göre Sultan Nur Ulu, kayıtta Güllü’nün ölümünün ardından neden uzun süre konuşmadığına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Tuğyan’ın olay sonrasında sergilediğini iddia ettiği davranışları anlatan Ulu, yaşadığı korku nedeniyle o günlerde gerçeği açıklayamadığını öne sürdü.

Sultan Nur Ulu’nun kayıtlara yansıyan ifadeleri şöyleydi:

“Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim.”

Ulu, Tuğyan’ın annesinin ölümünün ardından kendisini yerlere atarak ağladığını ve üstünü çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Karşısındaki manzara nedeniyle kendi sözlerine kimsenin inanmayacağını düşündüğünü söyleyen Sultan Nur, bu yüzden uzun süre sessiz kaldığını savundu.

Kendisinin de olayla bağlantılı görülmesinden korktuğunu belirten Ulu, Tuğyan’a daha önce “Senin yüzünden oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim bütün gerçekleri anlatacağım” dediğini öne sürdü. Sultan Nur’un bu açıklaması, olayın ardından verdiği ilk ifadeyle daha sonra anlattıkları arasındaki farklılığa yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Sultan Nur Ulu, aynı ses kaydında olay gecesine ilişkin yeni ayrıntılar verirken Tuğyan’ın “Oscar’lık bir performans” sergilediğini iddia etti.

Ulu’nun anlatımına göre olay gecesi Tuğyan kendisinden “Maltaka” isimli şarkıyı açmasını istedi. Sultan Nur, şarkıyı daha önce bilmediğini, müzik açıldıktan sonra Güllü’nün yanlarına geldiğini söyledi. Güllü’nün pencereden düşmesinin ardından ise Tuğyan’a neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu öne sürdü.

Sultan Nur, bu soruyu her yönelttiğinde Tuğyan’ın ağlamaya başladığını iddia ederek arkadaşının davranışlarını şu sözlerle anlattı:

“Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar’lık bir performans sergiliyordu.”

Ulu’nun yeni kayıtta kullandığı bu ifadeler, Güllü’nün ölümünün ardından sergilenen davranışlara ilişkin son derece ağır bir iddia olarak dosyadaki yerini aldı. Ancak söz konusu anlatımın Sultan Nur Ulu’nun kişisel beyanı olduğunu, Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalar konusunda kesin kararı mahkemenin vereceğini yeniden hatırlatmak gerekiyor.

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasının 1 Ekim’de yapılması bekleniyor. Yeni ses kayıtlarının, olay yeri canlandırmasının ve tarafların birbiriyle çelişen ifadelerinin duruşmada nasıl değerlendirileceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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