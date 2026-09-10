Güllü'nün Ölümünde Yeni Ses Kaydı Kan Dondurdu: Olay Gecesinde Yaşananları Tek Tek Anlattı!

Ulu’nun anlatımına göre olay gecesi Tuğyan kendisinden “Maltaka” isimli şarkıyı açmasını istedi. Sultan Nur, şarkıyı daha önce bilmediğini, müzik açıldıktan sonra Güllü’nün yanlarına geldiğini söyledi. Güllü’nün pencereden düşmesinin ardından ise Tuğyan’a neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu öne sürdü.

Sultan Nur, bu soruyu her yönelttiğinde Tuğyan’ın ağlamaya başladığını iddia ederek arkadaşının davranışlarını şu sözlerle anlattı:

“Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar’lık bir performans sergiliyordu.”

Ulu’nun yeni kayıtta kullandığı bu ifadeler, Güllü’nün ölümünün ardından sergilenen davranışlara ilişkin son derece ağır bir iddia olarak dosyadaki yerini aldı. Ancak söz konusu anlatımın Sultan Nur Ulu’nun kişisel beyanı olduğunu, Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalar konusunda kesin kararı mahkemenin vereceğini yeniden hatırlatmak gerekiyor.

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasının 1 Ekim’de yapılması bekleniyor. Yeni ses kayıtlarının, olay yeri canlandırmasının ve tarafların birbiriyle çelişen ifadelerinin duruşmada nasıl değerlendirileceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.