Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Mehmet Ali Erbil'in Kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil Gerçeği Açıkladı!
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Mehmet Ali Erbil’in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve tıkalı damarına stent takıldığı iddiası sevenlerini korkuttu. Geçmişte ciddi sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmenin durumuna ilişkin haberler kısa sürede yayılırken, beklenen açıklama kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil’den geldi. Erbil, abisi hakkındaki kalp krizi iddiasını kesin bir dille yalanlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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Uzun yıllardır Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zorlu sağlık süreçleri nedeniyle sevenlerini zaman zaman korkutuyor.
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Mehmet Ali Erbil’in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, kalp krizi ve stent iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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