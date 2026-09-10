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Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Mehmet Ali Erbil'in Kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil Gerçeği Açıkladı!

Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Mehmet Ali Erbil'in Kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil Gerçeği Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 11:05
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Mehmet Ali Erbil’in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve tıkalı damarına stent takıldığı iddiası sevenlerini korkuttu. Geçmişte ciddi sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmenin durumuna ilişkin haberler kısa sürede yayılırken, beklenen açıklama kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil’den geldi. Erbil, abisi hakkındaki kalp krizi iddiasını kesin bir dille yalanlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Uzun yıllardır Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zorlu sağlık süreçleri nedeniyle sevenlerini zaman zaman korkutuyor.

Uzun yıllardır Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zorlu sağlık süreçleri nedeniyle sevenlerini zaman zaman korkutuyor.

Türk televizyon tarihinin en renkli isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllar içerisinde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geldi. 2018 yılında evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran ünlü şovmen, nükseden Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakımda tedavi görmüştü. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuşan Erbil, son dönemde yeniden ekranlara ve sahnelere dönmek için çalışmalar yapıyordu.

Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelen 69 yaşındaki şovmenin, uzun yıllar sonra tiyatro sahnesine dönmeye hazırlandığı biliniyordu. Hayatım Yalan adlı komedi oyununun provalarını sürdüren Erbil hakkında 10 Eylül sabahı ortaya atılan sağlık iddiası ise sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.

Mehmet Ali Erbil’in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Basına yansıyan ilk haberlerde Mehmet Ali Erbil’in yeni tiyatro oyununun provalarını sürdürdüğü sırada rahatsızlandığı iddia edildi. Evinde fenalaştığı öne sürülen ünlü şovmenin apar topar hastaneye kaldırıldığı, yapılan kontroller sonucunda ise kalp damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildiği ileri sürüldü.

İddialara göre Erbil’e acil müdahalede bulunulmuş ve tıkalı damarına stent takılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu edildiği de öne sürülen şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyordu.

Mehmet Ali Erbil’in geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle “kalp krizi” haberi kısa sürede yayıldı. Ünlü ismin sevenleri endişeyle sağlık durumuna ilişkin gelecek açıklamayı beklerken, önce yakın çalışma ekibinden ardından da ailesinden yalanlama geldi.

Mehmet Ali Erbil’in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, kalp krizi ve stent iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyinin kalp krizi geçirmediğini, hastaneye kaldırılmadığını ve damarına stent takılmadığını belirtti. Mehmet Ali Erbil’in evinde olduğunu ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Yeşim Erbil, kısa sürede yayılan haberleri net bir dille yalanladı.

Ünlü şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi’den de benzer bir açıklama geldi. Özgeldi, “Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil” diyerek kamuoyuna yansıyan iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Böylece sabah saatlerinde magazin gündemini hareketlendiren kalp krizi haberinin gerçeği yansıtmadığı kesinleşti. Sağlık durumu iyi olan Mehmet Ali Erbil’in Hayatım Yalan adlı tiyatro oyunu için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Sevenlerini korkutan haberin ardından hem ailesinden hem de ekibinden açıklama gelmesiyle herkes derin bir nefes aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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