Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Mehmet Ali Erbil'in Kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil Gerçeği Açıkladı!

Türk televizyon tarihinin en renkli isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllar içerisinde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geldi. 2018 yılında evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran ünlü şovmen, nükseden Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakımda tedavi görmüştü. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuşan Erbil, son dönemde yeniden ekranlara ve sahnelere dönmek için çalışmalar yapıyordu.

Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelen 69 yaşındaki şovmenin, uzun yıllar sonra tiyatro sahnesine dönmeye hazırlandığı biliniyordu. Hayatım Yalan adlı komedi oyununun provalarını sürdüren Erbil hakkında 10 Eylül sabahı ortaya atılan sağlık iddiası ise sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.

Mehmet Ali Erbil’in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Basına yansıyan ilk haberlerde Mehmet Ali Erbil’in yeni tiyatro oyununun provalarını sürdürdüğü sırada rahatsızlandığı iddia edildi. Evinde fenalaştığı öne sürülen ünlü şovmenin apar topar hastaneye kaldırıldığı, yapılan kontroller sonucunda ise kalp damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildiği ileri sürüldü.

İddialara göre Erbil’e acil müdahalede bulunulmuş ve tıkalı damarına stent takılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu edildiği de öne sürülen şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyordu.

Mehmet Ali Erbil’in geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle “kalp krizi” haberi kısa sürede yayıldı. Ünlü ismin sevenleri endişeyle sağlık durumuna ilişkin gelecek açıklamayı beklerken, önce yakın çalışma ekibinden ardından da ailesinden yalanlama geldi.