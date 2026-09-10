Yüsra Geyik Ünlü Oyuncuyla İlgili Yıllardır Sakladığı Üniversite Anısını İlk Kez Anlattı!

Henüz 16 yaşındayken Arka Sokaklar kadrosuna dahil olan Yüsra Geyik, dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha karakterine hayat verdi. Yıllarca aynı rolle ekranlara gelen oyuncu, zaman içerisinde hem karakteriyle birlikte büyüdü hem de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Diziden ayrılmasının ardından kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Geyik; Camdaki Kız, Bozkır ve Aile gibi farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı.

Uzun yıllar boyunca Zeliha karakteriyle özdeşleşmenin ardından daha iddialı ve derinlikli rollere yönelen Geyik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve samimi açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Katıldığı programlarda kariyerine ve özel hayatına ilişkin eğlenceli anılar paylaşan oyuncu, son olarak üniversite yıllarında Kıvanç Tatlıtuğ’la yaşadığı dolaylı bir iletişimi anlattı.

Meğer aynı üniversitede eğitim gören iki oyuncunun yolları, yıllar sonra kamera karşısında kesişmeden çok önce bir deste ders notu sayesinde buluşmuş!