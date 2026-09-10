Yüsra Geyik Ünlü Oyuncuyla İlgili Yıllardır Sakladığı Üniversite Anısını İlk Kez Anlattı!
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Yüsra Geyik, katıldığı programda üniversite yıllarına uzanan eğlenceli bir Kıvanç Tatlıtuğ anısını anlattı. Ünlü oyuncuyla aynı üniversitede eğitim gören Geyik, arkadaşlarından aldığı beklenmedik haber karşısında yaşadığı heyecanı “Aman Allah’ım!” sözleriyle dile getirdi. İkilinin yıllar sonra Aile dizisinin kadrosunda buluşması ise bu tatlı tesadüfü daha da anlamlı hale getirdi.
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Arka Sokaklar dizisinin Zeliha’sı olarak hayatımıza giren Yüsra Geyik, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini birbirinden farklı rollerle sürdürmeyi başardı.
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İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı dönemde okuyan Yüsra Geyik, ünlü oyuncunun kendisinden ders notlarını istediği günü unutamamış.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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