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Yüsra Geyik Ünlü Oyuncuyla İlgili Yıllardır Sakladığı Üniversite Anısını İlk Kez Anlattı!

Yüsra Geyik Ünlü Oyuncuyla İlgili Yıllardır Sakladığı Üniversite Anısını İlk Kez Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 12:49
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Yüsra Geyik, katıldığı programda üniversite yıllarına uzanan eğlenceli bir Kıvanç Tatlıtuğ anısını anlattı. Ünlü oyuncuyla aynı üniversitede eğitim gören Geyik, arkadaşlarından aldığı beklenmedik haber karşısında yaşadığı heyecanı “Aman Allah’ım!” sözleriyle dile getirdi. İkilinin yıllar sonra Aile dizisinin kadrosunda buluşması ise bu tatlı tesadüfü daha da anlamlı hale getirdi.

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Arka Sokaklar dizisinin Zeliha’sı olarak hayatımıza giren Yüsra Geyik, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini birbirinden farklı rollerle sürdürmeyi başardı.

Arka Sokaklar dizisinin Zeliha’sı olarak hayatımıza giren Yüsra Geyik, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini birbirinden farklı rollerle sürdürmeyi başardı.

Henüz 16 yaşındayken Arka Sokaklar kadrosuna dahil olan Yüsra Geyik, dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha karakterine hayat verdi. Yıllarca aynı rolle ekranlara gelen oyuncu, zaman içerisinde hem karakteriyle birlikte büyüdü hem de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Diziden ayrılmasının ardından kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Geyik; Camdaki Kız, Bozkır ve Aile gibi farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı.

Uzun yıllar boyunca Zeliha karakteriyle özdeşleşmenin ardından daha iddialı ve derinlikli rollere yönelen Geyik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve samimi açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Katıldığı programlarda kariyerine ve özel hayatına ilişkin eğlenceli anılar paylaşan oyuncu, son olarak üniversite yıllarında Kıvanç Tatlıtuğ’la yaşadığı dolaylı bir iletişimi anlattı.

Meğer aynı üniversitede eğitim gören iki oyuncunun yolları, yıllar sonra kamera karşısında kesişmeden çok önce bir deste ders notu sayesinde buluşmuş!

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı dönemde okuyan Yüsra Geyik, ünlü oyuncunun kendisinden ders notlarını istediği günü unutamamış.

Üniversite yıllarında derslerini düzenli takip eden ve titizlikle not tutan bir öğrenci olduğunu anlatan Yüsra Geyik, bir gün arkadaşlarından hiç beklemediği bir haber almış. Yanına gelen arkadaşlarının “Kıvanç Tatlıtuğ senin ders notlarını istiyor” demesi üzerine büyük bir heyecan yaşayan oyuncu, o anki tepkisini yıllar sonra kahkahalar eşliğinde anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kendisinden not istediğini öğrenince “Aman Allah’ım!” dediğini itiraf eden Geyik, elindeki notları eksiksiz bir şekilde ulaştırabilmek için hemen harekete geçmiş:

“Dediler ki, ‘Kıvanç Tatlıtuğ notlarını istiyor.’ ‘Aman Allah’ım!’ dedim. Gideriz kırtasiyeye, o notlar bırakılır.”

Geyik’in anlatımına bakılırsa notların bir sayfasının bile eksik kalması söz konusu değilmiş! Üniversite yıllarında birçok öğrencinin yaşayabileceği sıradan bir not paylaşma meselesi, notları isteyen kişi Kıvanç Tatlıtuğ olunca haliyle çok daha heyecanlı bir hadiseye dönüşmüş. Ünlü oyuncunun bu anıyı aradan geçen yıllara rağmen aynı heyecanla anlatması da sosyal medya kullanıcılarının yüzünü gülümsetti.

Üniversite yıllarında ders notları aracılığıyla yolları kesişen Yüsra Geyik ve Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra Aile dizisinde aynı kamera karşısına geçti.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı Aile, 2023 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Kıvanç Tatlıtuğ dizide Soykan ailesinin başındaki Aslan Soykan’a hayat verirken Yüsra Geyik ise Devin’in kardeşi Yağmur Akın karakterini canlandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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