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Aleyna Tilki’nin Telefon Ekranını Yakınlaştıranlar Gördükleri Uygulamalar Karşısında Şaşkına Döndü!

Aleyna Tilki’nin Telefon Ekranını Yakınlaştıranlar Gördükleri Uygulamalar Karşısında Şaşkına Döndü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 10:14
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Yaptığı her açıklama ve paylaşımla gündeme oturmayı başaran Aleyna Tilki, bu kez hiç beklemediği bir detayla sosyal medyanın diline düştü. Yeni pozlarını peş peşe paylaşan ünlü şarkıcının güzelliği kadar, masanın üzerinde açık kalan telefon ekranı da dikkat çekti. Fotoğrafı yakınlaştıran kullanıcıların karşılaştığı uygulamalar ise “Aleyna bizden biriymiş” dedirtirken, özellikle bir tanesi herkesi şaşkına çevirdi!

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Aleyna Tilki, son dönemde müzik dünyasında yaşananlara yönelik çıkışları ve sahnelerden uzaklaştırıldığı yönündeki açıklamalarıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Aleyna Tilki, son dönemde müzik dünyasında yaşananlara yönelik çıkışları ve sahnelerden uzaklaştırıldığı yönündeki açıklamalarıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Henüz çocuk yaşta çıkardığı şarkılarla büyük bir şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, kariyerinin ilk yıllarından itibaren Türkiye’nin en çok konuşulan pop yıldızlarından biri oldu. Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımları gerekse sıra dışı tarzıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Tilki, son aylarda ise müzik sektörüne yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor.

Müzik piyasasında yaşanan tekelleşmeye tepki gösteren genç şarkıcı, 2026 yılı boyunca Türkiye’de yalnızca bir kez konser verebildiğini ve bu konseri de kendi imkanlarıyla düzenlediğini söylemişti. Konser alanlarının kendisine verilmediğini ve sistemli bir şekilde sahnelerden uzaklaştırıldığını savunan Tilki’nin “Artık galiba hiç konserim olmayacak” sözleri kısa sürede gündem olmuştu.

Yeni şarkı bekleyen hayranlarına verdiği yan tepkiyle de konuşulan Tilki, yorulduğunu dile getirmesine rağmen kendisine sürekli yeni şarkısının sorulmasına sitem etmişti. Tüm bu çıkışların ardından Aleyna Tilki’nin yaptığı hemen her paylaşım, takipçileri tarafından çok daha yakından incelenmeye başladı.

Sosyal medya hesabından peş peşe yeni pozlarını paylaşan Aleyna Tilki, bu kez güzelliğinden çok kadraja giren telefonuyla dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından peş peşe yeni pozlarını paylaşan Aleyna Tilki, bu kez güzelliğinden çok kadraja giren telefonuyla dikkat çekti.

Bir süredir yurt dışında bulunan Aleyna Tilki'nin paylaşımlarından birinde masanın üzerinde duran telefonunun ekranı da yer aldı.

İlk bakışta sıradan bir detay gibi görünen telefon, sosyal medya kullanıcılarının yakın markajından kaçamadı. Aleyna Tilki’nin telefonunda yüklü olan uygulamaları yakınlaştırarak inceleyen kullanıcılar uygulamalara dikkat çekti.

Özellikle iş dünyasında profesyonel bağlantılar kurmak ve yeni kariyer fırsatlarını takip etmek amacıyla kullanılan LinkedIn’in Aleyna Tilki’nin telefonunda bulunması kullanıcıları epey şaşırttı. Sektörde önünün kesildiğini ve neredeyse hiç konser veremediğini açıklayan şarkıcının telefonunda LinkedIn görenler 'Aleyna’nın telefonunda LinkedIn ne arıyor?” minvalinde yorumlar yaptı.

malar oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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