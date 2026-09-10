Aleyna Tilki’nin Telefon Ekranını Yakınlaştıranlar Gördükleri Uygulamalar Karşısında Şaşkına Döndü!
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Yaptığı her açıklama ve paylaşımla gündeme oturmayı başaran Aleyna Tilki, bu kez hiç beklemediği bir detayla sosyal medyanın diline düştü. Yeni pozlarını peş peşe paylaşan ünlü şarkıcının güzelliği kadar, masanın üzerinde açık kalan telefon ekranı da dikkat çekti. Fotoğrafı yakınlaştıran kullanıcıların karşılaştığı uygulamalar ise “Aleyna bizden biriymiş” dedirtirken, özellikle bir tanesi herkesi şaşkına çevirdi!
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Aleyna Tilki, son dönemde müzik dünyasında yaşananlara yönelik çıkışları ve sahnelerden uzaklaştırıldığı yönündeki açıklamalarıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti.
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Sosyal medya hesabından peş peşe yeni pozlarını paylaşan Aleyna Tilki, bu kez güzelliğinden çok kadraja giren telefonuyla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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