Aleyna Tilki’nin Telefon Ekranını Yakınlaştıranlar Gördükleri Uygulamalar Karşısında Şaşkına Döndü!

Henüz çocuk yaşta çıkardığı şarkılarla büyük bir şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, kariyerinin ilk yıllarından itibaren Türkiye’nin en çok konuşulan pop yıldızlarından biri oldu. Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımları gerekse sıra dışı tarzıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Tilki, son aylarda ise müzik sektörüne yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor.

Müzik piyasasında yaşanan tekelleşmeye tepki gösteren genç şarkıcı, 2026 yılı boyunca Türkiye’de yalnızca bir kez konser verebildiğini ve bu konseri de kendi imkanlarıyla düzenlediğini söylemişti. Konser alanlarının kendisine verilmediğini ve sistemli bir şekilde sahnelerden uzaklaştırıldığını savunan Tilki’nin “Artık galiba hiç konserim olmayacak” sözleri kısa sürede gündem olmuştu.

Yeni şarkı bekleyen hayranlarına verdiği yan tepkiyle de konuşulan Tilki, yorulduğunu dile getirmesine rağmen kendisine sürekli yeni şarkısının sorulmasına sitem etmişti. Tüm bu çıkışların ardından Aleyna Tilki’nin yaptığı hemen her paylaşım, takipçileri tarafından çok daha yakından incelenmeye başladı.