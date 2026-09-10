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95 Yaşındaki Rahmi Koç, 98 Yaşındaki Ablasının Doğum Gününde Piste Çıktı!

95 Yaşındaki Rahmi Koç, 98 Yaşındaki Ablasının Doğum Gününde Piste Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 12:04
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Koç ailesinin en büyük çınarlarından Semahat Arsel, 98. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Pembe pastası ve hareketli müzikleriyle renklenen özel geceye ise 95 yaşındaki kardeşi Rahmi Koç’un enerjisi damga vurdu. Müziğin ritmine dayanamayarak piste çıkan Koç’a ablası da eşlik edince ortaya izleyenlerin yüzünü gülümseten neşeli görüntüler çıktı.

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Türkiye’nin en köklü ailelerinden Koç ailesinin yaşayan en büyük isimlerinden Semahat Arsel, 98. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Türkiye’nin en köklü ailelerinden Koç ailesinin yaşayan en büyük isimlerinden Semahat Arsel, 98. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Rahmi Koç, merhum Sevgi Gönül ve merhum Suna Kıraç’ın ablası olan Arsel, iş dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sağlık alanına verdiği desteklerle de tanınıyor.

Uzun yıllar boyunca Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenen Semahat Arsel, özellikle hemşirelik mesleğinin gelişimine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti. 1974 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesinde Türkiye’nin ilk özel hemşirelik okulunun kurulmasına öncülük eden Arsel, daha sonra Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin gelişimine de katkı sağladı. Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi de onun sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarının en önemli sonuçlarından biri oldu.

Türkiye iş dünyasının en saygın kadınlarından biri olarak kabul edilen Semahat Arsel, 98. yaşına ailesinin düzenlediği renkli bir organizasyonla adım attı. Geceden yansıyan görüntülere ise kardeşi Rahmi Koç’un neşeli halleri damgasını vurdu.

Semahat Arsel’in 98. yaş günü için Ataşehir’de aile yakınları ve özel davetlilerin katıldığı bir kutlama düzenlendi.

Özenle hazırlanan organizasyonda Semahat Arsel için pembe renkli, çiçeklerle süslenmiş özel bir doğum günü pastası hazırlandı. Ailesi ve sevdikleriyle bir araya gelen Arsel, davetlilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde pastasının üzerindeki mumları üfledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen kutlama, ilerleyen saatlerde hareketli müziklerin devreye girmesiyle daha da renkli bir hal aldı. Davetliler müziğe eşlik ederken Koç ailesinin iki çınarı da gecenin coşkusuna kayıtsız kalamadı.

Semahat Arsel’in 98 yaşında olmasına rağmen neşeli tavırları ve enerjisi dikkat çekerken, özel gecede kardeşi Rahmi Koç da ablasını yalnız bırakmadı. Ablasından yaklaşık iki yaş küçük olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, kutlama boyunca keyifli halleriyle objektiflere yansıdı.

Ancak gecenin en çok konuşulan anı, 95 yaşındaki Rahmi Koç’un çalan hareketli müziklere daha fazla dayanamayarak dans pistine yönelmesiyle yaşandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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