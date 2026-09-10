95 Yaşındaki Rahmi Koç, 98 Yaşındaki Ablasının Doğum Gününde Piste Çıktı!

Rahmi Koç, merhum Sevgi Gönül ve merhum Suna Kıraç’ın ablası olan Arsel, iş dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sağlık alanına verdiği desteklerle de tanınıyor.

Uzun yıllar boyunca Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenen Semahat Arsel, özellikle hemşirelik mesleğinin gelişimine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti. 1974 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesinde Türkiye’nin ilk özel hemşirelik okulunun kurulmasına öncülük eden Arsel, daha sonra Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin gelişimine de katkı sağladı. Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi de onun sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarının en önemli sonuçlarından biri oldu.

Türkiye iş dünyasının en saygın kadınlarından biri olarak kabul edilen Semahat Arsel, 98. yaşına ailesinin düzenlediği renkli bir organizasyonla adım attı. Geceden yansıyan görüntülere ise kardeşi Rahmi Koç’un neşeli halleri damgasını vurdu.