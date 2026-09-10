95 Yaşındaki Rahmi Koç, 98 Yaşındaki Ablasının Doğum Gününde Piste Çıktı!
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Koç ailesinin en büyük çınarlarından Semahat Arsel, 98. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Pembe pastası ve hareketli müzikleriyle renklenen özel geceye ise 95 yaşındaki kardeşi Rahmi Koç’un enerjisi damga vurdu. Müziğin ritmine dayanamayarak piste çıkan Koç’a ablası da eşlik edince ortaya izleyenlerin yüzünü gülümseten neşeli görüntüler çıktı.
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Türkiye’nin en köklü ailelerinden Koç ailesinin yaşayan en büyük isimlerinden Semahat Arsel, 98. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
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Semahat Arsel’in 98. yaş günü için Ataşehir’de aile yakınları ve özel davetlilerin katıldığı bir kutlama düzenlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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