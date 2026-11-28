Kefir, içerdiği yararlı bakteri ve maya çeşitliliği bakımından yoğurda kıyasla genellikle daha zengin bir yapı sunuyor. Onlarca farklı probiyotik suşu barındırması, bağırsak mikrobiyotasını çeşitlendirmede önemli rol oynuyor. Kefirdeki yararlı mikroorganizmaların büyük bölümü mide asidinden etkilenmeden ince ve kalın bağırsağa ulaşabiliyor. Bu da aç karnına tüketimde probiyotiklerin bağırsak duvarına yerleşmesini kolaylaştırabiliyor.

Fermantasyon sırasında süt şekerinin büyük ölçüde parçalanması, hafif laktoz hassasiyeti olan kişilerin de kefiri sabahları daha rahat sindirmesini sağlıyor. Sıvı yapısı sayesinde mideyi yormadan sindirim sistemine karışıyor ve bağırsak hareketlerini nazikçe uyarıyor.