Bağırsakları İkinci Beyin Gibi Çalıştırıyor: Sabahları Kefir mi Yoğurt mu?
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Milyonlarca kişi, bağırsakların düzenli çalışması ve gün boyu şişkinlik yaşanmaması için güne kefir ya da yoğurtla başlıyor. İki besin de güçlü birer probiyotik, protein ve kalsiyum kaynağı olsa da sabah aç karnına hangisinin daha etkili olduğu sorusunda bakteri çeşitliliği ve mide asidine dayanıklılık belirleyici oluyor.
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Kaynak: Healthline
Kefir, probiyotik çeşitliliği ve mide asidine dayanıklılığıyla bağırsak florasını desteklemede öne çıkıyor.
Ev yapımı doğal yoğurt ise hassas midiyi koruyor ve daha uzun süre tok tutuyor.
Seçim sindirim hedefine bağlı ve tüketirken iki hataya dikkat edilmesi gerekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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