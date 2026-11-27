Halüsinasyonlara Neden Olan Dünyanın En Sessiz Odası: Kendi Kanınızın Sesini Duyuyorsunuz
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ABD'nin Minnesota eyaletindeki Orfield Laboratories'te bulunan bir oda, dünyanın en sessiz yeri olarak biliniyor. Odanın arka plan sesi insan kulağının duyabileceği seviyenin altında kalıyor ve içeri girenler kendi vücutlarının seslerini açıkça duyuyor. Peki bu kadar sessiz bir odada insana neler oluyor?
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Odanın arka plan sesi negatif desibelle ölçülüyor ve bu değer insan kulağının duyma eşiğinin altında kalıyor.
Sesi emen özel yapı sayesinde odada yankı olmuyor ve ayakta yürürken bile ses duyulmuyor.
İçeri girenler kendi kan akışını duyuyor ve yarım saatten sonra beynin sanrılar üretmeye başlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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