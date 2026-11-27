Normal bir ortamda insanın ulaşabildiği en sessiz yerde bile 30 ile 60 desibel arasında ses bulunuyor. Floresan lambaların, rüzgarın ya da bilgisayar sabit diskinin sesi bu seviyeye örnek olarak gösteriliyor. Orfield Laboratories'teki oda ise 2004'te eksi 9,4 desibel ile ölçüldü ve yapılan iyileştirmelerin ardından sekiz yıl sonra eksi 13 desibele indi.

Oda rekor unvanını bir süre kaybetti. 2015'te ABD'nin Redmond kentindeki bir oda eksi 20,35 desibel ile rekoru aldı. Orfield Laboratories ise kasım 2021'de eksi 24,9 desibellik ölçümle unvanı geri aldı.