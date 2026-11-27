Kart Şifrelerindeki PIN Harflerinin Anlamı Ne?
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PIN, kartın gerçek sahibini doğrulamak için kullanılan gizli bir sayı dizisi.
PIN sisteminin patentini 1966'da İskoç mühendis James Goodfellow aldı.
Şifrelerin 4 haneli olmasında bir kadının hafızası belirleyici oldu.
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