İlk ATM'nin mucidi olarak bilinen John Shepherd-Barron, başta 6 haneli bir şifre düşünüyordu. Eşi 6 rakamı aklında tutmakta zorlanıp yalnızca 4 rakamı hatırlayabilince sistem 4 haneye indi ve bu uzunluk pek çok ülkede standart haline geldi.

Günlük hayatta sıkça kullandığımız 'PIN numarası' ifadesi de aslında aynı şeyi iki kez söylüyor. PIN'in sonundaki N zaten 'number' yani numara anlamına geldiği için, 'PIN numarası' dediğimizde 'kişisel kimlik numarası numarası' demiş oluyoruz.