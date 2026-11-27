Olaylarla ilgili soruşturma başlatan UEFA'nın Fransız ekibine ağır bir ceza vermesi gündemde. Marsilya savcılığı da iki ayrı dosya açtı. İlk dosyada Marsilyalı taraftarların ağırlaştırılmış kasıtlı şiddet eylemleri, ikincisinde ise Bulgar taraftarların Nazi selamı vermesi ve provokasyonlarının ardından nefrete tahrik iddiası inceleniyor.

Marsilya Kulübü ise yaptığı açıklamada şiddeti kınadı:

'Olympique de Marseille, Levski Sofya maçı çevresinde yaşanan şiddet olaylarını güçlü bir şekilde kınıyor. Kulübümüz bu olayların yaşandığı koşulları ayrıntılı biçimde araştırıyor.'