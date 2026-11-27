Marsilya Taraftarları Deplasman Tribününü Basıp Bulgar Taraftarları Dövdü
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Fransa'nın Marsilya ekibi ile Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı tribünlerde yaşanan şiddetin gölgesinde kaldı. Fransız taraftarların misafir tribününe saldırması sonucu Bulgar futbolseverler yaralandı. Olaylar iki ülkenin yönetimini ve UEFA'yı da harekete geçirdi.
Saldırı maça dakikalar kala başladı.
11 Levski Sofya taraftarı yaralandı.
"UEFA, izliyor musunuz?"
"Bu eylemler cezasız kalmayacak."
Marsilya ağır yaptırım tehlikesiyle karşı karşıya.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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