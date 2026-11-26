Gürcistan'da Oynanan Hapoel Beer Sheva Maçında Filistin Bayrağı Açan Beşiktaşlılara Polis Müdahalesi
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Beşiktaş bugün İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Güvenlik gerekçesiyle maç Gürcistan'da oynanıyor. Maç önünde yaşanan bir olay ise büyük tepki çekti. Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına polisin sert müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.
Saldırı anları TRT kameralarına yansıdı.
Polis saldırısına uğrayan taraftar daha sonra konuyla ilgili paylaşım yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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