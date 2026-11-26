Beşiktaş bugün İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Güvenlik gerekçesiyle maç Gürcistan'da oynanıyor. Maç önünde yaşanan bir olay ise büyük tepki çekti. Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına polisin sert müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.