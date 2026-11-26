Oğlunu Bir Şempanzeyle Kardeş Gibi Büyüten Psikolog: 9 Ayda Biten Kellogg Deneyi
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Psikolog Winthrop Kellogg, 1931 yazında 10 aylık oğlu Donald'ı yedi buçuk aylık bir şempanzeyle aynı evde, aynı kurallarla büyütmeye başladı.
1. Fikir, Kellogg daha Columbia Üniversitesi'nde öğrenciyken doğmuştu.
2. Aile, deney için Indiana'dan Florida'ya taşındı.
3. Gua ile Donald aynı bezi bağladı, aynı sandalyeye oturdu.
4. Konuşmayı öğrenen Gua olmadı, Gua'nın sesini taklit eden Donald oldu.
5. Sonuç 1933'te bir kitapla geldi: The Ape and the Child.
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