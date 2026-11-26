Kellogg çifti gözlemlerini 'Maymun ve Çocuk' anlamına gelen bu kitapta topladı. Time dergisi o yıl sonucu şöyle özetledi: İnsan çocuğu gibi muamele gören Gua, vücudunun ve beyninin yapısı izin vermediği yerler dışında insan çocuğu gibi davrandı. Deney sert eleştiri de aldı, bazı meslektaşları çiftin ilgi peşinde olduğunu bile söyledi. Bir bebeği uzun süre deneye katmak ve Gua'yı türdeşlerinden koparmak birçok bilim insanına göre insanlık dışıydı. Kellogg sonraki yıllarda Florida Devlet Üniversitesi'nde yunusların sonar yeteneği üzerine çalıştı. Gua, kaynakların çoğuna göre Aralık 1933'te zatürreden öldü. Donald Kellogg ise Ocak 1973'te, 42 yaşında hayatına son verdi. Annesiyle babası birkaç ay önce, 1972 yazında ölmüştü. Bu ölümü deneye bağlayan bir kanıt yok.