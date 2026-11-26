Bruno Fernandes'in Sporting'e Attığı İlginç Golün Sırrı Sonradan Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Manchester United'ın Sporting deplasmanı gol düellosuna sahne oldu. Eski takımının karşısına çıkan Bruno Fernandes, attığı iki golden biriyle gecenin en çok konuşulan anlarından birini yaşattı. Portekizli yıldızın ikinci golünden önce yaşanan küçük bir ayrıntı ise maçtan sonra görüntülerle ortaya çıktı.
Fernandes önce penaltıdan skoru eşitledi.
Uzaktan şutu kaleciyi çaresiz bıraktı.
İlginç gol gecenin en çok konuşulanlarından oldu.
Zemindeki izi kendisi açmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın