Maçtan sonra yayılan görüntüler, topun yönünü değiştiren çukuru bizzat Fernandes'in oluşturduğunu gösterdi. Golden kısa süre önce ceza sahasına doğru koşarak rakibine baskı yapan futbolcunun sol ayağı kaleye yakın bir noktada çime saplandı ve zemin burada bozuldu. Az sonra kendi çektiği şut tam bu noktada sektiği için Portekizli yıldız bir bakıma kendi golünün asistini yapmış oldu.