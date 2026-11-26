Trafikte Herkesin Korktuğu Radar Meğer 5 Kelimenin Kısaltmasıymış
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trafikte hız sınırını aşanları yakalayan, uçakları gökyüzünde takip eden, yağmurun nereye düşeceğini haber veren radar, hepimizin bildiği bir kelime. Ama çoğu kişi bunun aslında bir kısaltma olduğunu bilmiyor: RADAR, İngilizce 'Radio Detection and Ranging', yani 'radyo dalgalarıyla tespit ve mesafe ölçümü' ifadesinden geliyor.
Gelin birlikte bakalım.
Radar kelimesi meğer 5 kelimenin kısaltmasıymış.
İlk deneme 1935'te yapıldı, mikrodalga fırın da radar sayesinde icat edildi.
Bugün trafikteki hız ölçümünden hava tahminine kadar her yerde radar var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın