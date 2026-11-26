İngilizce 'Radio Detection and Ranging' ifadesinin baş harflerinden oluşan RADAR kelimesini, ABD Donanması'nda görevli iki subay Samuel M. Tucker ve F. R. Furth 1940'ta önerdi. Kısaltma kısa sürede donanmanın resmi terimi oldu. 1943'te İngiltere dahil müttefik ülkeler de aynı kelimeyi benimsedi; o güne kadar İngilizler bu sisteme RDF diyordu.

Kelimenin bir de ilginç özelliği var: Radar, tersten okunduğunda da aynı kalan kelimelerden. Bu durum, cihazın çalışma mantığıyla da örtüşüyor. Radar, gönderdiği radyo dalgalarının bir cisme çarpıp geri dönmesini bekliyor. Dalganın gidip gelme süresinden de cismin ne kadar uzakta olduğu hesaplanıyor.