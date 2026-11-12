Tümsek Yok, Radar Yok: Sürücüleri Yavaşlatmak İçin Sadece Bu Yöntemi Buldular
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Türkiye'de hız kesmek denince akla gelen ilk şey, yola konan bir tümsek. Avusturya'nın Villach kentinde ise tek bir tümsek yapılmadan, yalnızca boyayla aynı etki aranıyor. Bir yerleşim yolunun asfaltına boyanan sarı noktalar, sürücünün dikkatini yola çekip hızını düşürmeyi amaçlıyor.
İşte detaylar...
Noktalar, Villach'ın Tschinowitsch semtindeki 2,4 kilometrelik bir yolda deneniyor.
Noktaların amacı, yolu daha dar gösterip alışılmış sürüş düzenini bozmak.
Noktaların yasal bir anlamı yok, hız sınırını ya da geçiş üstünlüğünü değiştirmiyor.
Berlin'de 2019'da denenen yeşil noktalar bir yıl sonra kaldırıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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