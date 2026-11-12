article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tümsek Yok, Radar Yok: Sürücüleri Yavaşlatmak İçin Sadece Bu Yöntemi Buldular

Tümsek Yok, Radar Yok: Sürücüleri Yavaşlatmak İçin Sadece Bu Yöntemi Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 13:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de hız kesmek denince akla gelen ilk şey, yola konan bir tümsek. Avusturya'nın Villach kentinde ise tek bir tümsek yapılmadan, yalnızca boyayla aynı etki aranıyor. Bir yerleşim yolunun asfaltına boyanan sarı noktalar, sürücünün dikkatini yola çekip hızını düşürmeyi amaçlıyor.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Noktalar, Villach'ın Tschinowitsch semtindeki 2,4 kilometrelik bir yolda deneniyor.

Noktalar, Villach'ın Tschinowitsch semtindeki 2,4 kilometrelik bir yolda deneniyor.

Uygulama, bölge sakinleriyle yapılan iki toplantıda şekillenen bir trafik sakinleştirme projesinin parçası. Tasarımı Rosinak & Partner planlama bürosu, belediyenin trafik planlama birimiyle birlikte hazırladı.

Noktalar, ileride yola yerleştirilecek dubalarla birlikte kullanılacak. Deneme süresinin sonunda uygulama değerlendirilecek ve gerekirse değiştirilecek.

Noktaların amacı, yolu daha dar gösterip alışılmış sürüş düzenini bozmak.

Noktaların amacı, yolu daha dar gösterip alışılmış sürüş düzenini bozmak.

Sarı, trafikte uyarı rengi olarak kullanılıyor ve asfaltla güçlü bir zıtlık oluşturuyor. Böylece sürücünün gözü işaretlere takılıyor ve ayağını gazdan çekmesi hedefleniyor.

Kentin trafikten sorumlu meclis üyesi Jabali Adeh, işaretlerin trafik levhalarının yerini almadan ve yasak getirmeden hassas yol alanını görünür kıldığını söyledi. Adeh'e göre dubalarla birlikte bu düzenleme, yolu bölgeyi bilmeyenler için daha az cazip bir geçiş güzergâhı haline getirecek.

Noktaların yasal bir anlamı yok, hız sınırını ya da geçiş üstünlüğünü değiştirmiyor.

Noktaların yasal bir anlamı yok, hız sınırını ya da geçiş üstünlüğünü değiştirmiyor.

Avusturya Trafik Güvenliği Kurulu (KFV), Villach'taki denemeyi yakından takip ediyor. Kurul, Viyana ve Graz'daki benzer projelerde araç hızlarının saatte 2 ila 3 kilometre düştüğünü bildirdi.

Eleştirmenler ise noktaların bölgeyi tanımayan sürücülerin kafasını karıştırabileceğini düşünüyor. Yerel muhalefet de planlanan dubalar nedeniyle traktör ve biçerdöver gibi tarım araçlarının yoldan geçmekte zorlanacağını savunuyor.

Berlin'de 2019'da denenen yeşil noktalar bir yıl sonra kaldırıldı.

Berlin'de 2019'da denenen yeşil noktalar bir yıl sonra kaldırıldı.

Kreuzberg'deki Bergmannstraße'de saatte 20 kilometre sınırını öne çıkarmak için yola yeşil noktalar boyanmıştı. Noktalar ve piktogramlar toplam 146.500 euroya mal oldu, ancak bir hafta içinde kirlenip asfaltta daha az belirgin hale geldi.

Yaklaşık bir yıllık denemenin ardından ilçe meclisi noktaların kaldırılmasına karar verdi. İşçiler noktaları Kasım 2019'da asfalttan zımparalayarak söktü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın