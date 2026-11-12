Tümsek Yok, Radar Yok: Sürücüleri Yavaşlatmak İçin Sadece Bu Yöntemi Buldular

Sarı, trafikte uyarı rengi olarak kullanılıyor ve asfaltla güçlü bir zıtlık oluşturuyor. Böylece sürücünün gözü işaretlere takılıyor ve ayağını gazdan çekmesi hedefleniyor.

Kentin trafikten sorumlu meclis üyesi Jabali Adeh, işaretlerin trafik levhalarının yerini almadan ve yasak getirmeden hassas yol alanını görünür kıldığını söyledi. Adeh'e göre dubalarla birlikte bu düzenleme, yolu bölgeyi bilmeyenler için daha az cazip bir geçiş güzergâhı haline getirecek.